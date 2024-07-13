Eskişehir'de Domates Verimi Memnuniyet Verici - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Domates Verimi Memnuniyet Verici

Eskişehir\'de Domates Verimi Memnuniyet Verici

Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, Eskişehir'de çiftçilerin domates veriminden memnun olduğunu belirterek, sebze ve meyvenin yüzde 40-45'inin vatandaşın sofrasına ulaşamadan israf olduğunu söyledi. Kılıç, israfın azaltılması durumunda fiyatların daha da düşeceğini vurguladı. Ayrıca, Eskişehir halkının diğer illere göre daha ucuza sebze tükettiğine dikkat çekti.

13.07.2024 09:53
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Eskişehir'de çiftçinin domates veriminden memnun olduğunu söyleyen Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Sebze ve meyvenin yüzde 40-45 vatandaşın eline ulaşamadan israf oluyor" dedi.

Eskişehir'de domates hasadı başladı. Kızarıp olgunlaşan domatesler dalından koparılıp piyasaya sunuluyor. Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, domates rekoltesinin memnuniyet verici olduğunu ve bundan mutlu olduklarını belirtti. Sebzelerin vatandaşın sofrasına varmadan yüzde 40'ının çeşitli nedenlerden dolayı israf olduğuna değinen Kılıç, bu israfların azaltılması durumunda fiyatların daha da düşüleceğini belirtti. Başkan Yıldıran Kılıç, israfa rağmen diğer illere göre Eskişehir halkının daha ucuza sebze tükettiğine değindi.

"Yüzde 40-45 gibi üreten sebze ve meyve vatandaşın eline ulaşamadan israf oluyor"

Üretim ve yapılan israf hakkında Eskişehir Yaş Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Yıldıran Kılıç, "Yaklaşık 10-15 gündür seradaki ürettiğimiz ürünlerden domatesi piyasaya sürdük. İlerleyen günlerde de Ağustosun ilk haftasında falan da bir sıkıntı olmazsa de açık alandaki domatesleri süreceğiz. Üretim gayet güzel bir şekilde gidiyor herhangi bir sıkıntımız yok sadece bir sıkıntımız maalesef küresel ısınmadan dolayı son zamanlarda yağmur ve doğal afet oluyor ondan yana sıkıntımız var onun dışında herhangi bir problemimiz yok üretilen ürünlerin bizim kendi tecrübelerimize dayanarak yaptığımız tespite göre üretilen ürünlerin yüzde 40'ı veya yüzde 45 gibi bir kısmı vatandaşın sofrasına varmadan israf oluyor. Tarlada üretim yaparken işçilerin, insanların bilinçsiz olması, son zamanlarda zincir marketler sebze ve meyveyi joker olarak kullanıyorlar zincir marketlerde olan israfların hepsini koyduğunuz zaman yaklaşık yüzde 40-45 gibi üreten sebze ve meyve vatandaşın eline ulaşamadan israf oluyor bu da tabi üreticinin kesesinden gidiyor" dedi.

"Salatalık 20, dolma kabağı 15, pembe domates 25 liradan satılıyor"

Sebze fiyatları hakkında da bilgi veren Başkanı Kılıç şöyle devam etti;

"Salatalık 20, dolma kabağı 15, normal domates 15, pembe domates 25 liradan satılıyor. Diğer illerle kıyasladığımız zaman Eskişehir o yönden çok şanslı şu anda hesaplı bir şekilde sebze ve meyve yiyebileceğiz. İlerleyen günlerde yer domatesi ve biber çeşitlerinin çok ekimi var onlar çıktığı zaman fiyatların biraz daha aşağı düşmesini bekliyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Domates Verimi Memnuniyet Verici - Son Dakika

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