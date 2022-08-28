Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL - Son Dakika
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Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL

28.08.2022 14:32

Eskişehir'de esnafı ziyaret eden CHP milletvekili Utku Çakırözer, bamyanın fiyatını duyunca büyük şaşkınlık yaşadı. Çakırözer, "Bamya fiyatını duyunca inanamadım, geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL. 'Anca gram ile alınabilir' diye söylüyor esnafımız. Enflasyon, hayat pahalılığı bu" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de dün esnafı ziyaret etti. Çakırözer'in "Kuru bamya kaç lira?" diye sorduğu esnaf, "230, 250 TL'ydi, şimdi 850 TL…" cevabını verdi. Kuru bamya için altın benzetmesini yapan Çakırözer'e esnaf, pahalı olduğu için bamyayı satamadıklarından yakındı.

"FİYATI DUYUNCA İNANAMADIM"

Fiyatı duyunca inanamadığını belirten Çakırözer, "Eskişehir'de Hamamyolu'nda çarşıdayız. Esnafımız ile sohbet ediyoruz. Bamya fiyatını duyunca inanamadım, geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL. Ben duyunca inanamadım. Az önce misafir olduğum dükkanda da soran oldu, 850 TL'yi duyunca döndü gitti. Bu nasıl alınır, ne kadar alınır? 'Anca gram ile alınabilir' diye söylüyor esnafımız. Enflasyon, hayat pahalılığı bu." dedi.

"ENFLASYON BU İŞTE"

Çakırözer'in "Siz alabiliyor musunuz?" sorusuna bir yurttaş, "Nerede alıyoruz Sayın Vekilim, biraz zor. Kurusunu bırakın yaşını alamıyoruz. Yaşı da 50-60 TL olmuş" karşılığını verdi. Çakırözer, "Kuru bamyanın fiyatı bir yılda yüzde 400 yüzde 500 zam gelmiş. Hayat pahalılığı bu işte, enflasyon bu işte" dedi.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Eskişehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esnaf ziyaretine çıkan CHP'li vekil Çakırözer bamyanın fiyatını duyunca şok oldu: Geçen yıl 190-200 TL olan bamyanın kilosu 850 TL - Son Dakika
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