Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi

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Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket usulsüzlüğü yapan 64 firmaya toplam 182 bin 758 TL ceza kesildi.

Eskişehir'de fahiş fiyat ve etiket denetiminde 64 firmaya ceza yazıldı.

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan haftalık denetimlerde, haksız fiyat artışı ve etiket usulsüzlüğü yaptığı belirlenen firmalara toplam 182 bin 758 TL idari para cezası uygulandı. Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü denetim personelleri, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirdiği eş zamanlı denetimlerin haftalık bilançosunu açıkladı. Son bir haftada yürütülen çalışmalarda fahiş fiyat ve etiket aykırılıklarına geçit verilmedi.

2 bin 760 ürün incelendi

Edinilen bilgilere göre, fiyat etiketi ve kasa-raf fiyat uyumsuzluklarına yönelik yapılan incelemelerde 64 firmaya ait toplam 2 bin 760 ürün kontrol edildi. Öte yandan haksız fiyat artışı denetimleri çerçevesinde ise 12 firmada toplam 60 ürün detaylı olarak incelemeye alındı.

Dosyalar Bakanlığa gönderildi

Ekiplerce gerçekleştirilen saha denetimlerinde mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere toplam 182 bin 758 TL idari para cezası kesildi. Haksız fiyat artışı yaptığı belirlenen firmalarla ilgili hazırlanan evraklar ise nihai yasal değerlendirmenin yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi. Ekiplerin kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika

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