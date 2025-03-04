Eskişehir'de Hayvancılığa Destek Projesi

Ekonomi

Eskişehir'de, kırsal alanlarda hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kırsalda Bereket Hayvancılığa destek Projesi" yetiştiriciler tarafından ilgiyle ile karşılanıp bin 902 başvuru ile yoğun ilgi gördü.

Başvuru süreci tamamlanan proje kapsamında hak sahibi olan yetiştiricilere en az 5, en fazla 15 büyükbaş gebe damızlık etçi ırk düve dağıtımı uygun bir ücret karşılığında TİGEM tarafından sağlanacak. Bu sayı tarım ve hayvancılık alanında eğitim almış (veteriner hekim, ziraat mühendisi ve gıda mühendisi) kişiler için 30 başa kadar yükseldiği öğrenildi. Öte yandan projeden yararlanmaya hak kazanan yetiştiricilere projenin ilk yılı için 270 bin TL'ye kadar besleme ve bakım desteği ödemesi yapılacak. Başvuru sonuçları mart ayının 3'üncü haftasından itibaren açıklanacağı ve ilk teslimlerin ise ay sonunda yapılması planlandığı aktarıldı.

Proje ile hayvancılık işletmelerinin desteklenerek, aile işletmelerinin güçlendirilmesi, özellikle gençlerin ve kadınların tarım sektöründe daha fazla yer almasının teşvik edilmesi, tarım ve hayvancılık alanında eğitim almış kişilerin üretime yönlendirilmesi, kasaplık hayvan sektöründe sürdürülebilir büyüme ile et arzında daha iyi bir noktaya ulaşılması amaçlanıyor. - ESKİŞEHİR