Eskişehir\'de İkinci El Araç Piyasası Canlanıyor

Eskişehir'de bayram öncesi ikinci el araç piyasasında hareketlenme bekleniyor. İkinci el araç alıp satan esnaf Yılmaz Yasin Kaya, "Şu anda 800 bin ve 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar hepsi şu anda piyasada çok gidiyor" dedi.

Eskişehir'de 35 yılı aşkın süredir 2'inci el araç alım satımı yapan Yılmaz Yasin Kaya, piyasa hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz haftalarda piyasaların oldukça hareketli olduğuna değinen Kaya, şu anda 800 bin ile 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı araçların tercih edildiğini belirtti. Bayram öncesi yoğunluğu iyice artacağından ümitli olan Yılmaz Yasin Kaya, bu durumun fiyatlara da yansıyacağının altını çizdi.

"800 bin ve 1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar çok gidiyor"

Otomobil almak için en doğru zamanın içinde olunduğuna değinen Kaya, "Piyasa geçen hafta epey hareketliydi ama bu hafta biraz durgun geçiyor. Ama piyasalar genelde hareketli. Şu anda 800 bin ve 1 milyon 200-1 milyon 300 arasındaki fiyatlı arabalar hepsi şu anda piyasada çok gidiyor. Genelde otomatik vitesliler isteniyorlar. Satışlardaki hız artacak. Biz de onu zaten görüyoruz bu hafta içinde. Geçen hafta belli etti, havaların ısınmasıyla biraz daha satışlar artacak, çok sayıda gezenler ve bakanlar var. Büyük ihtimalle de bayram öncesi baya bir hareket olacak. Araç fiyatlarının da biraz artacağı kanaatindeyim. Şimdi alanların karlı alışverişler yapacağını öngörüyorum. Kredi faizleri düşse her şey için iyi olacak. Otomotiv, inşaat sektörü, emlak her şey ona bağlı" dedi. - ESKİŞEHİR