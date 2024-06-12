Eskişehir'de ilginç koçlar kurban pazarında yoğun ilgi görüyor

Ekonomi

Eskişehir'de kurban pazarına getirilen 3,4 ve 5 boynuzlu koçları gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken çoğu kişi fotoğraf çekmeden alandan ayrılmıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık pazarında da hareketlenme başladı. Genellikle Doğu illerinden gelen kurbanlıklar müşterilerini bekliyor. Bu yıl Kars'tan getirilen 3, 4 ve 5 boynuzlu koçlar ise pazarın ilgi odağı oldu. Koçları gören müşteriler ilk önce şaşırırken, daha sonrasında ise fotoğraf çekmeyi ihtimal etmiyor. Özellikle 4 boynuzlu koçun sahibi Yakup Kurukafa, diğer koçlara oranla 40 bin lira istiyor.

"Evinde sergilemek isteyen müşteriler var"

Boynuzundan dolayı özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. Bunu evimizde tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.

"Görenler resim çekiyor"

Boynuzu 3 ve 5 olan koçların bir diğer sahibi Mehmet Kurukafa ise şunları söyledi;

"Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Görenlerin hepsi resim çekiyor. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira." - ESKİŞEHİR