Eskişehir'de ilginç koçlar kurban pazarında yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de ilginç koçlar kurban pazarında yoğun ilgi görüyor

Eskişehir'de kurban pazarına getirilen 3,4 ve 5 boynuzlu koçlar yoğun ilgi görüyor. Koçları gören vatandaşlar fotoğraf çekmeden ayrılmıyor. Koç sahipleri, özellikle boynuzlu koçları evlerinde sergilemek isteyen müşterilerin olduğunu belirtiyor. 4 boynuzlu koçun sahibi 40 bin lira istiyor.

12.06.2024 09:41
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Eskişehir'de kurban pazarına getirilen 3,4 ve 5 boynuzlu koçları gören vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken çoğu kişi fotoğraf çekmeden alandan ayrılmıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık pazarında da hareketlenme başladı. Genellikle Doğu illerinden gelen kurbanlıklar müşterilerini bekliyor. Bu yıl Kars'tan getirilen 3, 4 ve 5 boynuzlu koçlar ise pazarın ilgi odağı oldu. Koçları gören müşteriler ilk önce şaşırırken, daha sonrasında ise fotoğraf çekmeyi ihtimal etmiyor. Özellikle 4 boynuzlu koçun sahibi Yakup Kurukafa, diğer koçlara oranla 40 bin lira istiyor.

"Evinde sergilemek isteyen müşteriler var"

Boynuzundan dolayı özellikle isteyen müşterilerinin olduğunu ifade eden Yakup Kurukafa, "Bu kendi cinsinden böyle. Belki de bunun bin kez fotoğrafı çekildi. Çok ilgi gördü. Bunu evimizde tarihi eser yapıp evimizde sergileyebiliriz diyorlar. Buna 40 bin lira istiyoruz" dedi.

"Görenler resim çekiyor"

Boynuzu 3 ve 5 olan koçların bir diğer sahibi Mehmet Kurukafa ise şunları söyledi;

"Koçumuzun 6 boynuzu vardı, kırıldığı için şimdi birleşti gözüküyor. Kendi koçumuzun üretimi. Doğal hali böyle. Görenlerin hepsi resim çekiyor. Koçlarda 6,5,4 gibi boynuz sayısı değişiyor. Bunların fiyatı 20 bin lira." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de ilginç koçlar kurban pazarında yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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