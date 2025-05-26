Eskişehir\'de Kurbanlık Fiyatları Stabil

Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala elindeki kurbanlıkların büyük bir bölümünün sattığını söylerken, "Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda en ucuzu peynire, zeytine, yağa göre şu anda en ucuz alınan et aslında. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, inananlar kurbanlık hayvan seçimlerini tamamlamak üzere. Üreticilerin bazılarının elinde şimdiden çok az kurbanlık hayvan kaldığı öğrenildi. Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen, elindeki kurbanlık büyükbaş hayvanların büyük bir bölümünü sattığını belirtti. Kurban hisselerinin ortalama 20 ila 35 bin TL arasında olduğunu belirten Türkmen, kurbanlık fiyatlarının geçen sene ile neredeyse aynı olduğunu ve artışın yaşanmadığına değindi. Diğer temel gıda ürünleriyle kıyaslandığında etin en ucuzu olduğuna dikkat çekti.

"Fiyatlarımız çok artmadı"

Büyükbaş hayvan üreticisi Baran Türkmen kurbanlık büyükbaş hakkında şöyle konuştu;

"Kurban Bayramı yaklaşıyor, nasip olursa ona da kavuştuk. Bizim kurban satışlarımız bitti hayırlısıyla. Kurbanların teslim olacağı günleri artık sayıyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Bu sene kurban fiyatları geçen seneye göre çok artış göstermedi. Temel gıda ihtiyaçları arasında şu anda en ucuzu peynire, zeytine, yağa göre şu anda en ucuz alınan et aslında. İnsanların da bence şu anda rahat rahat kurban alabildiklerini düşünüyorum ben. Fiyatlarımız çok artmadı. Hayvanlarımızın hepsi kesime hazır. Kurban olacaklar, günü bekliyorlar. Hisseler ortalama 20 bin liradan başlıyor. 20 ile 30-35 bin lira arasında değişiyor. Ama ortalama bir bütçe eğer erkek tosunu alacaksa 20 ile 35 bin lira arasında değişiyor." - ESKİŞEHİR