Eskişehir\'de Meyve ve Sebze Fiyatları Yarı Yarıya Düştü

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının artmasıyla kışın daha pahalıya satılan çoğu meyve ve sebze ürününün etiket fiyatlarında yarı yarıya indirim yapılırken, bu düşüşün ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.
Olumsuz hava şartları her geçen gün etkisini azaltırken, sıcaklıkların yükselmesiyle son dönemlerde meyve ve sebze üretimi normale döndü. Üreticinin kendi mallarını satmaya başlamasıyla birlikte pazar tezgahlarında kış nedeniyle yüksek olduğu görülen fiyatlar yavaş yavaş düşmeye başladı. Bazı ürünlerin etiket fiyatı yarıya kadar çekilirken, işlerin rutin düzene girmesiyle birlikte hem esnafın yüzü güldü hem de vatandaşın cebi rahatladı. Özellikle yeşillik fiyatlarında dikkat çeken oranda indirim yapıldığından bahseden vatandaşlar durumdan memnun olduklarını söylerken, pazarcı esnafı ve üreticiler fiyatlardaki bu düşüşün ilerleyen günlerde devam edeceğini ifade etti.
"Etiketler tam halkın istediği gibi, şu anda herkes alabiliyor"
Eskişehir'de pazarcılık yapan Güray Çakıroğlu, son günlerde sebze fiyatlarında büyük bir düşüş yaşandığını belirterek, "Fiyatlar yarı yarıya kadar düştü diyebiliriz. Mesela 1 ay önce havalar soğuktu. Patlıcan ve salatanın kilosu 40-50 TL'ydi. Şu anda onların etiketleri bile yarı yarıya düştü. Etiketler tam halkın istediği gibi, şu anda herkes alabiliyor. Şikayet de etmiyor. Yani hem biz memnunuz, hem de halk memnun. Özellikle sebze iklime bağlı olan bir şey. Hava soğuduğu zaman, özellikle kışın hem talep hem de ihracat olduğu için haliyle fiyatlar yükseliyor. Çünkü mal az çıkıyor. Tüketim de yüksek. Durum öyle olunca fiyatlara yansıyor. Çünkü kışın havalar soğuk, ne kadar üretebilirsin ki? Yaz günü gibi olmuyor. Yazın havalar ısındığı zaman tüm etiketler yarı yarıya düşüyor. Bu her sene olan bir şey. Patlıcan, salata 20 TL'ye, kabak 25 TL'ye düştü. Bunlarının hepsinin kilosu 50-60 TL'ydi. Hatta fasulye 2 hafta öncesine kadar 100 TL'ydi" dedi.
"Biz maliyetleri düşürdüğümüz sürece fiyatları daha da düşüreceğiz"
Yetiştirici Recep Tatlıcak, "Son günlerde yeşilliklerin fiyatı düşüyor. Baharın gelmesiyle beraber ürünler yetiştikçe bu durum fiyatları da etkiliyor. Daha önceden ürünler Antalya tarafından geliyordu, fiyatlar çok yüksekti. Bu da vatandaşları zorluyordu. Ama bundan sonra kendimiz yetiştireceğiz, vatandaşa fiyat üstünden yardımcı olacağız. Şu an daha fiyatlar yeni yeni düşmeye başladığı için herhangi bir tepki alamıyoruz ama alım gücü artmaya başladı. Fiyatlar yarının altına düşebilir. Üretimde maliyetler yüksek. Biz maliyetleri düşürdüğümüz sürece fiyatları daha da düşüreceğiz" şeklinde konuştu.
"Hem fiyatlar güzel hem de ürünler taze, çok güzel"
Vatandaş Birsen Akyıldız ise, son günlerde pazardan memnun olduğunu ve fiyatlardaki düşüşü cebinde de hissettiğini dile getirerek şunları söyledi:
"Fiyatlar düşmüş. Domates, biber, patlıcan, salatalık, kabak, hepsi düşmüş. Hem fiyatlar güzel hem de ürünler taze, çok güzel. Kışın pahalıydı tabii ama o mevsimde de yaz sebzesi pahalı olacak. Havalar da güzel, ucuzlamış. Şimdi havalar ısınsın, haziran ve temmuz gibi fiyatlar daha da düşer. Biz iyiyiz, memnunuz. Yeşillik geçen hafta çok pahalıydı. Şimdi onlar da ucuzlamış. Taze soğan ve marul gibi sebzeler ucuzlamış. Hele ıspanağın fiyatı çok yüksekti. 40 TL'ydi, 20 TL'ye düşmüş." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Ekonomi › Eskişehir'de Meyve ve Sebze Fiyatları Yarı Yarıya Düştü - Son Dakika
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