Eskişehir\'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi

Ekonomi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan "Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi" kapsamında Han çiftçisine nohut tohumu desteği verildi.

Azkan cinsi nohut tohumlarının yüzde 50 hibeli olarak üreticilere teslim edildiği törene Han İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuzhan Demirol, mahalle muhtarları, projede görevli il ve ilçe Müdürlüğü personeli ve projeden faydalanan çiftçiler katıldı.

Proje ile öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek tarıma kazandırılması ve tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla Han'da nohut üretimi yapan 9 çiftçiye 60 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 600 kilogram tohum desteği sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü proje ekibi koordinatörlüğünde İlçe Müdürlükleri ile beraber çiftçilerin talepleri doğrultusunda hazırlanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında hayata geçirilen "Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz" projesiyle nohut üretimi yapan üreticilere 10 bin 300 dekar alana ekilmek üzere 103 bin kigram Azkan nohut tohumu yüzde 50 hibeli olarak teslim edilecek. - ESKİŞEHİR