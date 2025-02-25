Eskişehir'de Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL Olarak Belirlendi

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Ramazan ayında satılacak olan 300 gramlık Halk Ekmek ramazan pidesinin fiyatını 15 TL olarak açıkladı. Ramazan boyunca hijyenik ortamda üretilecek pideler, vatandaşların aile ekonomilerine destek sağlamak amacıyla sunulacak.

25.02.2025 10:53
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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bu yıl Ramazan ayında satılacak Halk Ekmek ramazan pidesi fiyatı ile ilgili olarak, "Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için 300 gramlık ramazan pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik." dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, hijyenik ortamda üretilen Ramazan pidelerini bu Ramazan ayında da uygun fiyattan Eskişehirliler ile buluşturacak. 11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala Halk Ekmek bünyesinde üretilecek ramazan pidesi fiyatını açıkladı. 1 Mart Cumartesi günü itibariyle Halk Ekmek büfelerinde satışı yapılacak 300 gramlık ramazan pidesi fiyatı 15 TL olarak belirlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal yardımlarımız ve projelerimiz ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle emeklilerimiz başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin alım gücü günden güne azalıyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında da hemşehrilerimizin aile ekonomilerine destek sağlayabilmek için Halk Ekmek Pide fiyatımızı 15 TL olarak belirledik. Halk Ekmek Fabrikamızda üreteceğimiz pidelerimize uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşturacağız." dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de Ramazan Pidesi Fiyatı 15 TL Olarak Belirlendi - Son Dakika
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