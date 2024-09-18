Eskişehir'de Tarım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir'de Tarım Toplantısı Yapıldı

Eskişehir\'de Tarım Toplantısı Yapıldı

Çiftçilere yeni destekleme modeli ve bitkisel üretim planlaması hakkında bilgi verildi.

18.09.2024 16:35
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Beylikova ve Alpu ilçelerinde, Bitkisel Üretim Planlaması, Yeni Destekleme Modeli ve Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda ÇKS İl Sistem Sorumlusu Ziraat Mühendisi Cemil Ağca ve Veteriner Hekim Oğuz Umur, çiftçilere yönelik olarak Yeni Destekleme Modeli ve Bitkisel Üretim Planlaması konularında sunum gerçekleştirdiler. Yapılan sunumda; 2025-2027 üretim yıllarını kapsayan Bitkisel Üretim Planlaması ile stratejik öneme sahip 13 ürün (arpa, aspir, ayçiçeği (yağlık), buğday, kolza (kanola), fasulye (kuru), mercimek, mısır (dane), nohut, pamuk (kütlü), patates, soğan (kuru), soya) ve bir ürün grubunun (yem bitkileri) planlama kapsamına alındığı, bu ürünlerden hangilerinin Eskişehir havzalarında üretimine izin verildiği, havzasında üretimine izin verilmeyen ürün ekildiğinde yapılacak iş ve işlemler hakkında bilgi verildi. Açıklanan Yeni Destekleme Modeli ile birlikte, çiftçilerin üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacakları hakkında bilgi verilerek, planlamaya ve münavebeye uygun olmayan ürün ekilişlerinin destekleme alamayacağı aktarıldı. Çiftçilere, üretim döneminden önce hangi ürünlere ne kadar destek alacaklarını önceden bilme imkanı sağlandığı için daha sağlıklı bir şekilde üretimlerini planlamaları ve tarımsal üretimde daha verimli bir sürecin önünün açıldığı belirtildi. Ayrıca ÇKS Yönetmeliğinde yapılan ve çiftçilerin kayıt işlemlerini kolaylaştıran değişiklikler hakkında bilgi verildi.

Yapılan sunum ve bilgilendirmenin devamında, karşılaşılabilecek sorun ve problemler ile çözüm önerileri hakkında karşılıklı soru cevap şeklinde sona erdi.

Toplantıya, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Beylikova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mahmut Dinçer ve Alpu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cemal Sönmez Baş katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Eskişehir'de Tarım Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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