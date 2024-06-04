Eskişehir'de Yılın İlk Mahsulü Arpa Açık Artırmayla Satıldı

Ekonomi

Eskişehir'de 25 yaşındaki kadın çiftçi tarafından hasat edilen yılın ilk mahsulü arpa, Eskişehir Ticaret Borsası'nda düzenlenen açık arttırma sonucu kilogramı 75 TL'den alıcı buldu.

Eskişehir'de yılın hasat edilen ilk arpası, Eskişehir Ticaret Borsası'nda (ETB) düzenlenen törenle açık arttırma usulüyle satışa çıktı. Satılan ilk mahsul, 25 yaşındaki kadın çiftçi Ebru Erdoğan tarafından hasat edilmesiyle dikkat çekerken, kilogram fiyatında 75 liraya alıcı buldu. Düzenlenen törenin ardından duygularını anlatan Ebru Erdoğan, "Hepimizin hayaliydi. Burada olmak ve eşimi burada temsil etmek hem beni hem ailemi gururlandırıyor" dedi.

"Bu sene bir ilki gerçekleştirdik hepimizin hayaliydi"

Kendi hasadı olan arpaların, yılın ilk mahsulü olmasından dolayı gurur duyduğunu söyleyen 25 yaşındaki çiftçi Ebru Erdoğan, eşine ve ailesine teşekkür etti. Bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Eşim zaten çocukluğundan beri çiftçilik yapıyor, ailesi de bu işle uğraşıyorlar. Bu sene bir ilki gerçekleştirdik. Hepimizin hayaliydi. Burada olmak ve eşimi burada temsil etmek hem beni hem ailemi, gururlandırıyor. Bu yılın bütün çiftçilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını dilerim. Bu sezon inşallah kazasız belasız atlatabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun" dedi.

"İnşallah bütün çiftçilere nasip olur"

Eşi Ebru Erdoğan'ı yalnız bırakmayarak, düzenlenen törende destekçisi olan çiftçi Mehmet Yaşar Erdoğan, yılın ilk mahsulünün eşi tarafından hasat edilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Gelecek sene için de tüm gayretleriyle çalışacaklarını ifade eden Mehmet Erdoğan, "Aile işletmemiz var. Aile işletmemizde eşimin ve ailemin desteğiyle tarım sektöründe faaliyetlerimize tam gaz devam etmek için uğraşıyoruz. Allah, 2024 sezonunda bize böyle güzel bir güzellik nasip etti. İnşallah bütün çiftçilere nasip olur. Hayırlı, bol, bereketli sezonlar diliyoruz. Çiftçiliğimiz devam edecek. Önümüzdeki sene inşallah elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz, 10 dekarlık bir alandan 250 kilo verimle 2 ton 500 kilogram kadar mahsul elde ettik. Bu sene yağmurların geç gelmesi, yağmurların yağmamasından dolayı kuraklıktan dolayı böyle bir verim kaybımız var ama Allah'a çok şükürler olsun" ifadelerini kullandı.

"Arpa rekoltesinde düşüklük bekleniyor"

Yılın ilk mahsulünü 75 TL'den satın alan Metin Şen ise arpa rekoltesinde önceki yıla göre azalma beklendiğini ifade ederek, şunları söyledi;

"Harmanımızın bütün çiftçilerimize ve tüccarlarımıza bereketli olmasını diliyoruz. İlk gelen arpayı 75 TL fiyatla firmamız tarafından ben satın aldım. Dediğim gibi inşallah bereketli bir yıl geçirmemizi diliyorum. Arpa ile ilgili Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) değerlendirmeleri, yağmurların geç gelmesinden dolayı biraz düşüklük bekleniyor fakat buğdayda böyle bir sıkıntı gözükmüyor. Arpa daha erken hasat edildiği için daha erken olgunlaştığı için biraz düşüklük bekleniyor ama buğdayda inşallah böyle bir şey gerçekleşmeyecek."

Düzenlenen törene, ETB Meclis Başkanı Hasan Öztürk, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Eskişehir Ziraat Odası Başkanı Kurtuluş Uzun, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Burhan Çelikoğlu, Çiftçi Malları Koruma Meclisi Hasan Hüseyin İnce, oda üyeleri, tarım şirketleri temsilcileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. - ESKİŞEHİR