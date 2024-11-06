Eskişehir İhracatı Yüzde 14,78 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Eskişehir İhracatı Yüzde 14,78 Arttı

Eskişehir İhracatı Yüzde 14,78 Arttı

2024 Ocak-Ekim döneminde Eskişehir'in ihracatı 3,7 milyar dolara ulaştı, ekimde 421 milyon dolar.

06.11.2024 15:24
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Eskişehir'in 2024 yılı Ocak-Ekim dönemi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,78 artarak 3,7 milyar dolara ulaştı.

Sadece ekim ayında Eskişehir'den yapılan ihracat ise 421 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke genelinde Ocak-Ekim dönemi ihracatı yüzde 3,2 oranında artarak 216,4 milyar dolar oldu. İhracat, geçtiğimiz yıl yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk 10 ayında da sürdürmüş ve en yüksek aylık ihracat değerine ulaşmış oldu.

İhracatta finansmana erişim kolaylaştırılmalı

İhracatta yaşanan başarının devamı için finansman destek beklediklerini belirten Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Küresel ekonomide, emtia ve enerji fiyatlarında yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye ihracatı büyümeye devam etmekte. Ekonominin tüm aktörlerinin bu zorlu dönemde sorumluluk alması oldukça önemli. Özellikle finans sektörünün elini taşın altına sokması, kaynakların mutlaka imalat sektörüne yönlendirilmesi gerekmekte. Bankaların daha çok sorumluluk almalarını, özellikle Eximbank kredilerinde genişleme ve cazip şartlar sağlanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ekonomik istikrar için dış ticaret açığı kapanmalı

Açıklanan ihracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Kesikbaş, "İhracat konusunda özellikle sanayicilerimizin gayretleriyle önemli rakamlara ulaşıyor ve rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte, dış ticaret açığında yaşanan düşüşü de makroekonomik istikrar ve ekonomik büyümeye olan pozitif katkısı açısından değerli buluyoruz. Küresel ekonomideki durgunluğa rağmen dış ticaret açığında yakalanan düşüş ivmesinin önümüzdeki süreçte Avrupa ve ABD'deki faiz indirimleriyle birlikte hızlanarak devam etmesini beklemekteyiz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eskişehir İhracatı Yüzde 14,78 Arttı - Son Dakika

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