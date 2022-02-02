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Eskişehir'in ihracatı Ocak ayında yüzde 11 arttı - Son Dakika

Eskişehir'in ihracatı Ocak ayında yüzde 11 arttı

02.02.2022 15:43
Eskişehir'in ihracatı Ocak ayında yüzde 11 arttı

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 2022 yılı Ocak ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 92,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in 2022 yılı Ocak ayı ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 92,4 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Eskişehir'in Ocak 2022 ihracatının yüzde 29'unun savunma ve havacılık sanayi, yüzde 12'sinin makine imalat sanayi ve yüzde 10'unun ise kimyevi maddeler ve mamullerinden oluştuğunun bilgisini veren ESO Başkanı Kesikbaş, "Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı rakamlara göre yıla iyi başladık. Pandemi ile sarsılan dengeler ve oluşan havaya rağmen dengelenme yılı olarak yaşamak istediğimiz 2022'de ihracatımızın daha da artması en büyük isteğimiz. Geçtiğimiz yıl rekorlar kıran ihracatımızın bu yılda aynı başarı grafiğini yakalaması elbette mümkündür. Ancak Ocak ayı sonunda kendini gösteren elektrik kesintileri ve doğalgaz sıkıntısı bizleri derinden düşündürmektedir. Kesintileri bir daha yaşamak istememekle birlikte, enflasyon, enerji, hammadde ve maliyet artışları rekabetçiliğimizi bozmaması gerekiyor. İhracatta rekorlar kıran bir Türkiye'nin sağlanmasında ekonomide sürdürülebilirlik ve öngörülebilirlik kapsamında yapısal reformların hayata geçirilmesi önem taşımakta" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

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Eskişehir, Türkiye, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in ihracatı Ocak ayında yüzde 11 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Eskişehir'in ihracatı Ocak ayında yüzde 11 arttı - Son Dakika
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