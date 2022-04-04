Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı - Son Dakika
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Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

04.04.2022 10:19
Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre Eskişehir'in de dahil olduğu bölgede tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ülke geneline göre daha az artış gösterdi.

TÜİK'ten alınan bilgiye göre, Mart ayı istatistiklerinde TÜFE, yıllık yüzde 61,14, aylık yüzde 5,46 arttı. Bursa, Eskişehir ve Bilecik'in yer aldığı bölgede ise ülke geneline oranla daha az artış gösteren TÜFE verileri, yıllık yüzde 59,75, aylık yüzde 4,81 olarak belirlendi. - ESKİŞEHİR

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Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici fiyat endeksi, Togo Cumhuriyeti, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'in yer aldığı bölgede TÜFE daha az arttı - Son Dakika
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