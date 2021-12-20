Üye Girişi
Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi - Son Dakika

Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi

20.12.2021 15:33
Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi

Bir süre önce gerçekleştirdiği seçimle yeni yönetimini belirleyen Eskişehir Madencilik Kümelenmesi, üye ilişkilerini güçlendirmek adına kollarını sıvadı.

Bir süre önce gerçekleştirdiği seçimle yeni yönetimini belirleyen Eskişehir Madencilik Kümelenmesi, üye ilişkilerini güçlendirmek adına kollarını sıvadı.

Üyeleri ile olan iletişimi ve iş birliği daha üst seviye taşımak, ortak sorunlara çözüm bulmak için yoğun saha ziyaretlerine başlayan küme üyeleri, bu kapsamda ilk olarak Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ile bir araya geldi. Vali Ayyıldız'a çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi veren Küme Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir ve bölgesinin sahip olduğu maden potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi noktasında yapılabilecekler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Eskişehir Madencilik Kümelenmesi Başkanı Metin Çekiç, Başkan Yardımcıları Mehmet Rallas ve Hamza Tınas, Yönetim Kurulu Üyeleri Berna Kızılbük, Muzaffer Kızıldağ ile Metin Atıcı'nın katıldığı ziyaretlerde sektörel durum değerlendirilmesi de yaparak, istişareler gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi
Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi
Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi
Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi

Erol Ayyıldız, Madencilik, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:35 Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor
15:32 Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak
15:19 ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı
15:18 Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı
14:53 Son dakika: Erdoğan, Bakan Nebati ve Bilgin'le görüşecek! Masada AGİ muafiyetinin genişletilmesi var
14:43 Yayında attığı tokat Sarıkaya'nın ilk vukuatı değil mi? İki gazeteciden "Biz de şiddet gördük" iddiası geldi
14:38 Papa Francis ilk defa bu kadar sert konuştu: Kadına yönelik şiddet şeytani sayılır
14:25 İslam Memiş, yatırımcıları uyardı: Altının yönünü bu hafta açıklanacak ABD büyüme verisi belirleyecek
14:17 Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
14:17 Süper Lig puan durumuna bakanlar çok şaşırdı! Galatasaraylılar buna hiç alışık değil
Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor         
15:36
ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı ABD'den beklenen o rapor geldi! Pınar Gültekin'in telefonunda, zanlının söylediği hiçbir veri çıkmadı         
15:20
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu Türk definecilerin çığlık çığlığa sevinci! 2 bin yıllık Roma villası bulundu         
12:58
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor! Önder Özen, bu sefer çok sinirlendi: Niye ödünüz patlıyor!         
09:35
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 15:40:27. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Madencilik Kümesi sahaya indi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement