Esnaf Yapılandırmaya Büyük İlgi Gösterdi - Son Dakika
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Esnaf Yapılandırmaya Büyük İlgi Gösterdi

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TESK Başkanı Palandöken, 25 günde 228 bin başvuru yapıldığını ve yapılandırmanın fırsat sunduğunu belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağı 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor" dedi.

Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasında önceden işletilen faizlerin silinmesi ve yeni hesaplamaların yalnızca anapara üzerinden yapılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, yapılandırmanın önemli bir fırsat olduğunu ve bu fırsatın birçok kişi için olumlu olacağını ifade etti. Ayrıca Palandöken, bu yapılandırmaya 25 günde 228 bin başvuru yapıldığına dikkati çekti.

"Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat"

Vergi ve SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasını olumlu bulan Palandöken, "Yapılandırma gerçekten önemli bir fırsat. 25 günde 228 bin başvuru yapıldı. Yani bu meblağı 206 milyar lira borcun ödeme planına alındığını da gösteriyor. Ancak tabii faizin faiziyle ödenmesi esnaf için çok büyük bir yük. İnsanlar bu borçlarını ödemek istiyor ama anaparanın faiziyle ödenmesi lazım gelirken şimdi geride kalan anaparanın üzerinden değil, faizini faiziyle ödenmesi hesaplandığı zaman ödenmesi mümkün olmayan bir borç miktarı çıkıyor. Örneğin eğer 500 bin lira ana para borcunuz varsa, siz bunu ödemeye çalışsanız taksit sayısını ne kadar artırırsanız artırın. Ama bu bunun faizi 500 bin üzerinden hesaplandığı zaman gerçekten ödenebilecek bir miktar. Ama yıllara bari olan ödemeleri üst üste koyulduğu zaman zaten bunun ödenmesi de mümkün olmuyor. Bu sefer esnaf artık bu borcundan dolayı, kamuya olan borçlarından dolayı, vergi borcu, sosyal güvenlik vesaire bunların tamamını ödemek zorunda veyahut yapılandırmak zorunda kaldığı zaman da netice itibari ile bu borç ödenebilecek bir miktar değil. Ne krediye ulaşabiliyor ne de esnaf için verilen kredilerden yararlanmaya çalışılıyor. Verilen kredi miktarıyla işini tekrar vergi mükellefiyetini istihdama katkı koyan esnaf bu sefer mağdur oluyor, ödeyemez hali geliyor" diye konuştu.

"Faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor"

Esnafın sırtındaki büyük bir yük olan stopajın da çifte vergi doğurduğuna dikkat çeken Palandöken, "Netice itibariyle bizim talebimiz borcun anaparasıyla birlikte o güne kadarki olan faizin faiziyle ödenmesi çok da mümkün olmuyor. Çünkü esnafın üstünde o kadar çok yük var ki yıllardır ısrarla söylediğimiz stopaj vergisi de bunlardan birisi. Hem mal sahibi ödüyor. Hem de aynı şekilde dükkandaki veya iş yerindeki mükellef de bunu diyor. Bu rakam da yüzde 20. Bunları biriktirdiğiniz zaman ne kadar borcunuzu ödemeye çalışsanız mümkün olmuyor. Bunun mutlaka esnafın ödeyebileceği aynı şekilde taksitlendirmeyle birlikte anaparayla birlikte faizin hesaplandığı zaman bu miktar ödenebilir bir hale dönüşebilecek. Yoksa bunu ödemek mümkün olmayacak. Birçok devlete vermiş olduğu desteklerden, kredilerden de yararlanamıyor. Netice itibariyle her kapatılan işletme hem ekonomiye hem de işsizliğe aynı şekilde de istihdama önemli darbe vuruyor. Bunun tekrar makul bir ödeme planı yine aynı şekildeki faiz hesaplamalarıyla bu sorun kökten hallolabilecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tesk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnaf Yapılandırmaya Büyük İlgi Gösterdi - Son Dakika

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