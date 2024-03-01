Esnafa finansman destek kredisinde limitler artırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafa finansman destek kredisinde limitler artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca esnaf ve sanatkarların yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.

01.03.2024 12:46  Güncelleme: 12:48
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Esnafa finansman destek kredisinde limitlerin artırıldığını belirterek, " genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) finansman destek kredisinin 650 bin liradan 750 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkarlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik. Ayrıca esnaf ve sanatkarlarımızın yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak. Ticaret erbabımızın bu önemli taleplerini karşılamış olmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ömer Bolat, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa finansman destek kredisinde limitler artırıldı - Son Dakika

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