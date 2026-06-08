Esnafa Hazine Desteği 803 Milyar Lira - Son Dakika
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Esnafa Hazine Desteği 803 Milyar Lira

08.06.2026 10:48
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Son 23 yılda esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli kredi toplamı 803 milyara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkarlara sağlanan hazine destekli kredilerin toplam tutarı son 23 yılda 803 milyara ulaştı.

Ticaret Bakanlığı tarafından, esnaf ve sanatkarların finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik desteklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Bu çerçevede bakanlık tarafından yapılan açıklamada, son 23 yılda 4 milyon 681 bin 831 esnafın hazine destekli kredi finansmanından yararlandığı aktarılarak, kredilerin toplam tutarının 803 milyara ulaştığı aktarıldı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle yürütülen hazine destekli kredi uygulamaları ile esnaf ve sanatkarların işletme sermayelerinin güçlendirilmesi, faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin desteklenmesi ve ekonomik hayata katkılarının artırılması hedeflendiği belirtilen açıklamada yapılan desteklere ilişkin, "2026 yılının ilk beş aylık döneminde esnaf ve sanatkarlarımıza 83 bin 420 kredi kullandırımı kapsamında toplam 63,1 milyar lira tutarında hazine destekli finansman sağlanmıştır. 2002 yılından 31 Mayıs tarihine kadar olan dönemde ise esnaf ve sanatkarlarımıza kullandırılan hazine destekli kredilerin toplam tutarı, 4 milyon 681 bin 831 kredi kullandırımı kapsamında yaklaşık 802,9 milyar liraya ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Son yıllarda sağlanan finansman desteklerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "2023 yılında 441 bin 151 kredi kullandırımı kapsamında 164 milyar lira, 2024 yılında 232 bin 192 kredi kullandırımı kapsamında 114,8 milyar lira, 2025 yılında ise 257 bin 709 kredi kullandırımı kapsamında 175,8 milyar lira tutarında hazine destekli kredi sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık olarak esnaf ve sanatkarlara yönelik desteklerin süreceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Esnaf ve sanatkarlarımız; üretimin, ticaretin, istihdamın ve sosyal hayatın temel unsurlarından biri olmayı sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, esnaf ve sanatkarlarımızın güçlenmesini, rekabet kabiliyetlerinin artırılmasını ve finansman imkanlarının geliştirilmesini öncelikli hedeflerimiz arasında görmekteyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda; esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana ulaşmasını kolaylaştırmaya, kredi maliyetlerini hafifletmeye, yeni yatırım ve büyüme imkanlarını desteklemeye devam edeceğiz. Güçlü esnaf, güçlü ticaret; güçlü ticaret ise güçlü Türkiye demektir. Bu anlayışla, daha rekabetçi, daha sürdürülebilir ve daha kapsayıcı bir ticaret ekosistemini hep birlikte inşa etmeyi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafa Hazine Desteği 803 Milyar Lira - Son Dakika

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