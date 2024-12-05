Esnafa Konum Vergisi Gelmeyecek

Ekonomi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'Esnafa konum vergisi geliyor' iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında 'Esnafa konum vergisi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapma zorunluluğu doğduğu belirtilerek, "Söz konusu kanun Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerini kapsamaktadır, sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafı ilgilendirmemektedir. Dolayısıyla konum paylaşımı yapan esnaftan vergi alınacağı bilgisi kesinlikle doğru değildir" denildi.

DMM'DEN AÇIKLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada da "Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Esnafa konum vergisi geliyor' iddiası doğru değildir. Sosyal medya hesapları üzerinden konum paylaşımı yapan esnafa herhangi bir vergi getirilmesi söz konusu değildir. '7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun' esnafı değil, Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verileri üreterek gelir elde eden gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri kapsamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.