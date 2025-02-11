Esnafın Yasa ve Yönetmelik Bilgisi Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
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Ekonomi

Esnafın Yasa ve Yönetmelik Bilgisi Hayati Öneme Sahip

Esnafın Yasa ve Yönetmelik Bilgisi Hayati Öneme Sahip

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, esnafın yasa ve yönetmelikleri mutlaka okuması gerektiğini vurguladı. E-ticaretin önemine de değinen Gönç, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin teknoloji ile entegre edilmesi gerektiğini belirtti.

11.02.2025 12:01  Güncelleme: 12:03
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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, her esnafın yaptığı işin yasa ve yönetmeliklerinin mutlaka okuması gerektiğine dikkat çekerek, mesleki yeterlilik belgelerinin de alınması gerektiğini söyledi. Yunus Emre Gönç, esnaf adaylarına da yapacakları iş hakkında araştırma yapmaları ve daha sonra müracaatta bulunmasını istedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, her esnafın yaptığı işin yasa ve yönetmeliklerinin mutlaka okuması gerektiğini belirtti. Gönç esnafın e-ticaret ile buluşması için çalışmalarının ve desteklerinin devam ettiğini belirterek "Kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri 2025 yılında teknolojiye ayak uyduracak şekilde güncelleyip günümüze tekrar entegre edebiliriz. Unutulmaya yüz tutmuş meslekler, Teknik Liseler aracılığıyla canlandırılmalıdır. Mavi yakalı meslekler geleceğin meslekleridir. Ülkemizi tekrar kalkındırmak için mavi yakalı mesleklere ihtiyacımız var. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerden hiçbir eksiği yoktur. Günümüzde dijitalleşme çağı var. Yenilikleri kaybolan mesleklere uydurabiliriz. Mavi yaka mesleklerimizi zamanımıza uyarlamalıyız. Meslekleri güncellemeliyiz. Birçok teknik alet robotlarla ve bilgisayarlarla bile yapılsa buna da bir teknik personel lazım. Bu işi bilen tekniker personel, doğru düğmeye basacak, ölçüyü doğru alacak, projeyi doğru çizecek. Artık her şey dijitalleşti. Her elektronik alet ve makine bilgisayar üzerinden çalışıyor. Tamirciler bile artık kravatlı oldu, elindeki bilgisayarı otomobile bağlıyor. Matbaa da yine teknolojik dönüşüme geçti. Günümüzde E-ticaret çok geçerli oldu. Bazı meslek dalları ürünlerini internet üzerinden pazarlamadığı için bitme noktasına geldi. İnterneti verimli kullanmıyoruz. İnterneti ve bilgisayarı kullanmayı her yaştan vatandaşımız öğrenmelidir. Esnaflarımız ürettikleri ürünleri, internet üzerinden satarak pazarlamalıdır. Günümüz internet çağı oldu. E-ticaret yaparak daha çok para kazanabilirler. E-ticaret yapmayı bilmeyenler kaybediyor. DESOB olarak esnaflarımıza eğitim veriyoruz, E-Ticaret de ürün satmaları için platformlar ile anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

"Esnaflar icra ettikleri mesleklerin yönetmeliğini iyi bilmeli "

Esnaf ve esnaf adaylarına yaptıkları işin yasa yönetmeliklerinin okunması gerektiğine dikkat çeken Yunus Emre Gönç, "Esnaf adayları yapmak istediği meslekle ilgili meslek yönetmeliğini okumalıdır. Her şeyin başında meslek yönetmeliğini adayın okuması lazım. Esnaf adayları hemen gidip işyerini tutup dükkan açmamalıdır. Önce yönetmelik en ince ayrıntısına kadar okunmalıdır. Bazen açılan işyerlerinin eksiği oluyor. Maliye kaydını, esnaf odası kaydını yaptıran aday, belediyelerden izin alamıyor. Belediye işyeriniz yapacağınız işe uygun değildir diye ruhsat vermiyor. Böyle olunca dükkan sahibi mağdur oluyor, işyeri açmak isteyen esnaf mağdur oluyor. Muhasebeciler de çok önemli. Kira sözleşmesi imzalanmadan Belediye gelerek bu işin kiralanacak dükkanda yapılıp yapılmayacağına bakması gerekiyor. Vatandaş boşuna cebinden para harcamış oluyor. Odalarda her işlem ücrete tabidir. Yönetmeliğe uygun işyeri olmayınca bütün işlemler sıkıntıya giriyor. Meslek yönetmeliklerinde şartlar vardır. Bu konular önemlidir. Her meslekte, mesleki yeterlilik belgesi zorunlu oldu. Her esnaf ve esnaf adayı yaptığı mesleğin belgesini almalıdır. Esnaf adayları maddi ve manevi zarar görmesin istiyoruz. Yapılan denetimlerde ceza işlem ile karşılaşmamalarını istiyoruz. Bu sebepten dolayı yasa ve yönetmeliklerini okumaları ve uygulamaları gerekmektedir" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Esnafın Yasa ve Yönetmelik Bilgisi Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

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