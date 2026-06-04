Esnaftan emeklilikte adalet çağrısı

TESK Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Bağ-Kur'lu esnafın emeklilikte adalet beklediğini belirterek 7 bin 200 gün çağrısını yineledi.

Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarların emeklilikte prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine yönelik beklentisi, milyonlarca küçük işletme sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Mevcut sistemde Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan esnaf ve sanatkarlar, emeklilik hakkı için 9 bin prim gününü tamamlamak zorunda kalırken; SSK'lı çalışanlarda bu süre 7 bin 200 gün olarak uygulanıyor. Aradaki bin 800 günlük fark ise 5 yıla karşılık geliyor.

"Esnafımızın emeği göz ardı edilmemeli"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Bağ-Kur prim gün eşitlemesinin yalnızca teknik bir sosyal güvenlik düzenlemesi olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, bunun esnafın emeğine, alın terine ve gelecek güvencesine doğrudan temas eden vicdani bir mesele olduğunu vurguladı. Söz konusu düzenlemenin esnafa hakkının iadesi olduğunu belirten Başkan Dere, "Mahallemizin ışığını yakan, sokağımıza bereket katan, dükkanının kepengini her sabah umutla açan yerel esnafımızın emeklilikte daha fazla yük taşıması hakkaniyetli bir tablo oluşturmuyor. Esnafımız devletten ayrıcalık değil, çalışma hayatında eşitlik ve adalet istiyor" dedi.

"Güvenimiz tam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafın yanında olduğunu her fırsatta gösterdiğini ifade eden Başkan Adlıhan Dere, "Esnafımıza her fırsatta sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın bu haklı talebimizi de destekleyeceğine ve gerekli adımları atacağına yürekten inanıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da bu süreçteki hassasiyetleri, yapıcı yaklaşımları ve esnafımıza gösterdikleri ilgi için şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Prim gün yükü hafifletilmeli"

AESOB Başkanı Dere, düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde Bağ-Kur'lu esnafın yaklaşık 5 yıl daha erken emeklilik imkanına kavuşacağını kaydederek, "Bu adım, yerel ekonominin taşıyıcı kolonu olan esnafımız için büyük bir nefes olacaktır. Bakkalımız, berberimiz, kasabımız, pazarcımız, tamircimiz, lokantacımız; yani bu şehrin alın teriyle çalışan bütün esnaf ve sanatkarları bu müjdeyi bekliyor. Bizler esnaf teşkilatı olarak bu haklı beklentinin takipçisiyiz. Bağ-Kur'lu esnafımızın prim gün yükünün hafifletilmesi, sosyal güvenlik sisteminde adalet duygusunu güçlendirecektir" diye konuştu. - ANTALYA