Esnaftan Samsunspor\'a Destek Sözü

Samsun'da ticaret yapan esnaf, Samsunspor yöneticilerinin de katıldığı toplantıda kulübe hem maddi hem de manevi destek sağlayacaklarının sözünü verdi.

Samsunlu esnaf, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler'in davetiyle birlik binasında düzenlenen organizasyonda bir araya geldi. Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Fazlıhan Carus ve Murat Alanyurt'un da katıldığı toplantıda esnaf adına konuşan Hacı Eyüb Güler, "Samsunspor, bu toprakların en büyük birleştirici gücüdür. Bizler biliyoruz ki Samsunspor sahada kazandığında Samsun esnafı da kazanır; bu şehirde yüzler güler, caddelerimiz şenlenir ve yerel ekonomimiz canlanır. Samsunspor güçlüyse, Samsun esnafı da güçlüdür. Avrupa arenasında, ulusal ligde ve her platformda şehrimizin adını gururla taşıyan armamıza sahip çıkmak, bu şehirde ekmeğini kazanan her esnafın ve sanatkarın ahilik kültüründen gelen bir vefa borcudur. Bizler, dükkanının camına Samsunspor bayrağı asan berberimizle, her galibiyet sonrası müşterisine çay ikram eden kahvehanecimizle, takımı için marşlar besteleyen minibüsçü esnafımızla bu sevdanın tam merkezindeyiz. Samsunsporumuzun dün olduğu gibi bugün de yarın da maddi ve manevi olarak en büyük destekçisiyiz. Şehrimizin idarecilerini, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını ve büyük Samsunspor taraftarını bu süreçte takımımızın etrafında daha da sıkı kenetlenmeye davet ediyorum. Gün birlik olma günüdür. Gün, bu şehrin çocuklarına Samsunsporluluk bilincini aşılayarak tribünleri ve sokakları kırmızı-beyaza boyama günüdür" dedi.

"Esnaftan ciddi destek bekliyoruz"

Şehrin marka değeri olan Samsunspor'un yanında esnafı görmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Samsunspor İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ise "Başkan Güler, kendisine bağlı bulunan oda başkanlarıyla görüşerek kombine alma noktasında kulübümüze ciddi bir destekte bulunacaklarını belirtti. Tabii ki bütün esnaflarımızın dükkanlarına bayrak asması yönünde de çağrıda bulundular. Buradaki en temel amacımız, şehirde stadımız için kombine alan taraftar sayısını artırmak, esnaflarımızdan güçlü bir destek almak ve camiamızdaki birlik ve bütünlüğü artırmak. Esnaf da burada en değerli kuruluşlar. Çünkü Samsunspor iyi olursa, başkanımızın da belirttiği gibi şehir de, ekonomi de iyi oluyor. Samsun'un dışına çıktığımız her yerde bize ilk sordukları soru Samsunspor oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. O yüzden başkanımıza ve oda başkanlarına çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu açıklamayla birlikte ciddi bir desteğin bizimle olacağını bekliyoruz" diye konuştu.

"Şu ana kadar 2 bin civarında kombine satıldı"

Carus, şu ana kadar 3 bin civarında kombinenin satıldığına dikkat çekerek, "Şu ana kadar satılan kombine sayısı 3 bin civarında. Ancak ligin başlamasına 1-2 hafta kala satışların daha da hızlanacağını düşünüyoruz. İnşallah daha yüksek rakamlara ulaşacağız" şeklinde konuştu.