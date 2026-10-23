ESO'nun eğitiminde sanayicilere standart iş ve süreç istikrarı anlatıldı - Son Dakika
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ESO'nun eğitiminde sanayicilere standart iş ve süreç istikrarı anlatıldı

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ESO\'nun eğitiminde sanayicilere standart iş ve süreç istikrarı anlatıldı
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ESO, sanayicilere ve çalışanlara yönelik düzenlediği eğitim programını tamamladı. Programda standart iş, süreç istikrarı ve iş talimatları ele alınarak katılımcılara kalite, verimlilik ve iş güvenliğini artıracak yöntemler aktarıldı.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayinin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Standartların Rehberliğinde: İş Mükemmelliği ve Süreç İstikrarı" eğitimi tamamlandı.

Eskişehir Sanayi Odası, sanayicilere ve çalışanlara yönelik bilgilendirme ve gelişim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen eğitim programında standart iş kavramı, süreç istikrarı, iş sırası, standart proses içi stok ile iş talimatlarının oluşturulması gibi operasyonel mükemmelliği destekleyen başlıklar ele alındı. Programda katılımcılara, süreçlerdeki değişkenliği azaltarak kalite, verimlilik ve iş güvenliğini artırmaya yönelik yöntemler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirEkonomiKaliteEğitimSon Dakika

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