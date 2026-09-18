ESO üyesi 18 firma Türkiye Ar-Ge 500 listesinde yer aldı - Son Dakika
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ESO üyesi 18 firma Türkiye Ar-Ge 500 listesinde yer aldı

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Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda Eskişehir Sanayi Odası üyesi 18 firma yer aldı. ESO üyelerinin listedeki güçlü temsili, Eskişehir sanayisinin teknoloji geliştirme ve yenilik üretme kapasitesini ortaya koydu.

Türkiye'nin Ar-Ge alanındaki öncü şirketlerini ortaya koyan Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nda, Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyesi 18 firma yer aldı.

Türk iş dünyasının Ar-Ge performansını, yatırımlarını ve inovasyon kapasitesini kapsamlı verilerle değerlendiren Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Türkiye'nin önde gelen 500 şirketinin 2025 yılındaki toplam Ar-Ge harcaması 257,9 milyar TL'ye ulaşırken, listenin lideri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) oldu. Araştırma; Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Ar-Ge verilerini açıklayan işletmeler ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezlerine gönderilen anketlerden elde edilen bilgiler doğrultusunda hazırlandı. Şirketlerin 2025 yılı Ar-Ge harcamalarının yanı sıra 2026 yılı için planladıkları yatırımlar, Ar-Ge personeli sayıları, patentler, faydalı modeller, tasarım tescilleri ve marka çalışmaları araştırmanın temel göstergelerini oluşturdu. Havacılıktan otomotive, beyaz eşyadan cam ve seramiğe, makine imalatından madenciliğe kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren ESO üyelerinin listedeki güçlü temsili, Eskişehir sanayisinin teknoloji geliştirme ve yenilik üretme kapasitesini bir kez daha ortaya koydu. Eskişehir'den 18 firmanın listede yer aldığı belirtildi.

Kaynak: İHA
EskişehirTeknolojiTürkiyeEkonomiSon Dakika

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