ESTAŞ\'tan Bayraktar TB2\'ye Kam Mili Üretimi

Sivas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve dünyanın ünlü otomobil markalarına kam mili üreten Eksantrik Sanayi ve Ticaret AŞ (ESTAŞ), Bayraktar TB2'nin motorlarındaki kam millerini de üreterek dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), yaptığı yazılı açıklama ile ESTAŞ'ı tebrik etti.

ESTAŞ'ın Sivas'ın köklü ve vizyoner kuruluşlarından biri olduğu belirtilen açıklamada, "ESTAŞ, savunma ve havacılık sanayiinde attığı stratejik adımlarda gurur verici bir rol üstlenmiştir. ESTAŞ, Baykar tarafından geliştirilen yerli ve milli TM100 havacılık motoru için ürettiği kam mili ile bu alandaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koymuş, Sivas sanayisinin mühendislik gücünü tüm Türkiye'ye göstermiştir. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bu kritik projede görev üstlenen ESTAŞ firmamızı ve tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyoruz. Yüksek mühendislik kabiliyeti, üretim kalitesi ve vizyoner yaklaşımıyla ESTAŞ, sadece ilimizin değil, ülkemizin sanayi gücüne önemli katkılar sunmaya devam etmektedir. ESTAŞ'ın bu katkısı, Anadolu'nun üretim gücünün, azminin ve teknolojik yetkinliğinin en somut göstergesidir. Bu tür başarılar, yerli ve milli üretim anlayışının ne denli doğru bir strateji olduğunu bir kez daha göstermektedir. Baykar tarafından geliştirilen TM100 motorunun tasarım ve üretim sürecine destek vererek, Türkiye'nin havacılıkta tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda büyük bir adım atan ESTAŞ'la gurur duyuyor, bu başarının girişimcilerimize ve sanayicilerimize ilham olmasını temenni ediyoruz. Sivas'tan böyle daha nice yerli, milli ve dünya çapında ses getirecek firmaların çıkmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SİVAS