Estetikte Merdiven Altı Uygulamalara Dikkat!

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Medipol Sağlık Grubu Dermatoloji alanından Uzm. Dr. Makbule Dündar, güzellik trendlerinde bilinçsiz yaklaşımların ve merdiven altı uygulamaların sağlık açısından riskli olduğunu bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, son yıllarda estetik işlemler konusunda artan talep merdiven altı uygulamaların yayılmasına neden oldu. Bu tür kaçak işlemler, hem sağlık hem de estetik açısından büyük riskler taşıyor. Uzman olmayan kişilerin yaptığı, güvenliği belirsiz ürünlerin kullanıldığı uygulamalar, zamanla ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dündar, merdiven altı uygulamaların tehlikelerine dikkat çekerek, kişilerin sağlıklı ve güvenli estetik işlemlerine yönelmesi gerektiğini belirtti.

Dündar, "Son yıllarda kaçak botoks ve bilinçsiz dolgu gibi işlemler arttı. Bu işlemler bazen ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Yanlış dozlar ve standart dışı ürünler, nefes durması, yutma güçlüğü gibi yoğun bakım gerektirebilecek sorunlara yol açabilir. Sağlık açısından bu tip uygulamaları yapan kişinin yetkinliği mutlaka sorgulanmalı. İşlemi yapan kişinin dermatolog, plastik cerrah veya bu alanda yetkin bir uzman olup olmadığını bilmeden adım atmamalısınız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya baskısı ve estetik kaygıların özellikle gençler üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Dündar, genç yaşta kalıcı etki yaratabilecek işlemlerin, ilerleyen yıllarda istenmeyen sonuçlara yol açabileceği uyarısı yaptı.

Dündar, aşırı dudak dolgularının ya da cilt yapısına uygun olmayan ürünlerin ciltte deformasyon yaratabileceğini, estetik işlemlerde herkes için tek tip çözüm anlayışının yanlış olduğunu kaydetti.

Bir kişide kullanılan ürün veya işlemin, diğerinde aynı etkiyi göstermeyeceğini, moda trendlerin her zaman bireyin cilt yapısına uygun olmayabileceğini aktaran Dündar, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu nedenle işlem yapılmadan önce detaylı bir değerlendirme yapılmalı ve bireye özel bir yaklaşım benimsenmelidir. Küçük ama doğru uygulamalarla cildinize hem doğal hem de sağlıklı bir görünüm kazandırılabilir. Ufak lazer uygulamaları, leke tedavileri ya da cilt gençleştirici mezoterapi gibi minimal girişimlerle sağlıklı bir görünüm elde edebilirsiniz. Küçük dokunuşlar, doğru uzmanlıkla yapıldığında büyük farklar yaratabilir. Moda olan işlemler yerine, kişiye özel tedaviler tercih edilmelidir."