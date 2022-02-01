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Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika

Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek

01.02.2022 13:04
Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek

Erzincan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesiyle, et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek.

Erzincan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesiyle, et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek.

Konuya ilişkin ortak bir açıklamada bulunan AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, şu bilgilere yer verdi:

"Erzincan Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Projesiyle ülkemizin et üretimine 7 bin 650 ton katkı ve bin kişiye istihdam sağlanacak. Proje kapsamında toplamda 82 işletme 17 bin baş kapasiteyle 3 sanayi sitesinde faaliyet gösterecek. 1,3 milyon metrekare alanda verilecek hizmetlerle Erzincan'ımız tarım ve hayvancılıkta çağ ağlayacak. Erzincan'ımıza hayırlı olsun.

2022'de 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 2022 yılında 25,8 milyar TL olarak planlanan tarımsal destekleme bütçesi 3,2 milyar TL ek bütçe ile 29 milyar TL'ye çıkarılmıştır. Arttırılan tarımsal destekleme bütçesi ile ülkemiz için stratejik öneme sahip buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üretimi yapan çiftçilerimize mevcut desteklere ilave Ek Girdi Desteği olarak dekara 50 TL ödeme yapılacak.

2022 yılında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale üreticilerimize; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve ek 50 TL/da girdi desteği ile beraber dekara toplamda 116 TL ödenecek. Yapılan bu ilave destekle 2022 yılında hububat üreticilerimize ödenecek girdi destekleri geçen yıla göre yüzde 127 artırıldı.

AK Parti olarak tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatları ile her zaman çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize hayırlı olsun.

Erzincanlı üreticilerimiz adına, şehrimiz adına tüm bu yatırımlarda desteklerde öncü olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Erzincan'ımızın baş tacı memleketimizin evladı AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Binali Yıldırım'a, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye, bu uygulamaları hayata geçirmek için var gücüyle çalışan Valimiz Mehmet Makas'a, İl Başkanımız Mehmet Cavit Şireci ve teşkilatına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çiftçimiz var oldukça, mutlu oldukça biz de ülke olarak var olmaya mutlu olmaya devam edeceğiz" - ERZİNCAN

Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek
Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek
Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek

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Organize Sanayi Bölgesi, Türk Lirası, Erzincan, İstihdam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Et üretimine 7 bin 650 ton katkı sağlanarak, bin kişi istihdam edilecek - Son Dakika
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