Alım garantili 'sözleşmeli besicilik' modeli

ET ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan hayvan yetiştiricilerine kilogram başına 2,5 TL ile 5 TL arasında destek ödemesi yapılmasını öngören 'sözleşmeli besicilik' modelinde alım ve fiyat garantisi verilen üreticiler, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Böylelikle besiciler, kazancını teminat altına alacak. Üreticilere, hayvan sağlığı, refahı ve beslenmesi konularında eğitim de verilecek.

'Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı 201- 250 kilogram olanlara kilogram başına 2,5 TL, 251- 300 kilogram olanlara 3,5 TL, 301 kilogram ve üzeri olanlara 5 TL destekleme ödemesi yapılacak. 'Sözleşmeli besicilik' sistemi ile besi işletmelerinin atıl kapasitelerinin üretime kazandırılması, kırmızı et üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması, güçlü tedarik zinciri oluşturulması, verim ve kırsalda istihdamın artırılması, üreticinin girdi tedarikinin önceden planlanması ve sektör için örnek bir model teşkil ettirilmesi hedeflendi. Uygulama kapsamındaki verimlilik teşvik primi ile canlı stok yönetimine ve hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlanacak.