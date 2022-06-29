ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktardı - Son Dakika
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ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktardı

29.06.2022 16:39
ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktardı

Erzurum ve Bölgenin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktarıldı.

Erzurum ve Bölgenin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında gerçekleştirilen "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası "na katılan, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum ve Bölgenin sorunlarını aktarma fırsatı yakaladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edilen ve ev sahipliğinde 365 Oda ve Borsa Yönetim Kurulu Başkanının katıldığı, 'TOBB Ekonomi Şurası' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımı ile gerçekleştirildi

Açılış konuşmalarının ardından 'TOBB Ekonomi Şurası'nda söz alan Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesinin sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile ilgili Bakanlara aktardı.

Başkan Hakan Oral, İlin ve bölgede bulunan sanayici, esnaf, KOBİ ve üyelerin sorun ve çözüm önerileri ile, bölgenin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV, vergi oranları, teşvikler, tarım ve hayvancılık sektörünün sorunları ile iş dünyasının finans sektörleri arasında yaşadığı sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığında ilgili Bakanlara aktarıp desteklerini talep etti. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETB başkanı Oral bölgenin sorunlarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a aktardı - Son Dakika

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