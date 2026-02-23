Eti Bakır AR-GE Merkezi Tescillendi - Son Dakika
Eti Bakır AR-GE Merkezi Tescillendi

23.02.2026 12:01
Eti Bakır'ın Samsun'daki AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Eti Bakır AR-GE Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eti Bakır'ın Samsun'da bulunan AR-GE Merkezi, 5746 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda "AR-GE Merkezi" belgesini aldı.

Alınan belge sayesinde teknik kabiliyetleri güçlendirmek için gerekli yüksek teknolojili cihaz ve ekipmanlara erişim kolaylığına ulaşan merkez, teknoloji geliştiren yapısıyla madencilik sektörü için teknik güç oluşturacak.

Tescille akademik dünyayla bağları resmiyet kazanan merkezin, hem yurt dışında hem de Türkiye'de üniversitelerle geliştirdiği projelerin sayısını artırması hedefleniyor.

"Kurumsallaşma ve disiplin değerleri katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır AR-GE Direktörü İbrahim Göktaş, AR-GE merkezi ünvanına sahip olmanın bir varış noktası olmadığını, "global ligde oynamak" için alınan bir vize olduğunu belirtti.

Bu ünvanın kendilerini "problem çözen" yapıdan "teknoloji geliştiren" bir yapıya taşıyacağını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bize kattığı en büyük değer, kurumsallaşma ve disiplin olacak. Yer altındaki zenginliği, yer üstündeki akıl ve bilimle birleştiriyoruz. Bu tescil sayesinde nitelikli insan kaynağının yanı sıra AR-GE merkezlerine özel açılan fonlara ve hibe programlarına erişimimiz kolaylaşacak. Tescil belgesiyle yer aldığımız her proje, yeni bir projeyi beraberinde getirecek."

Göktaş, alınan belgeyle akademik dünya ile merkez arasındaki bağların resmiyet kazandığını, üniversite-sanayi işbirliğini bir iş modeli haline getireceklerini vurguladı.

Üniversitelerle kurulan bağların daha da sıkılaşarak, ortak projelerin artırılacağını aktaran Göktaş, "Madencilik sektörü dünyada artık sadece rezerv miktarıyla değil, o rezervi ne kadar verimli ve çevreci işlediğinizle ölçülüyor. Eti Bakır, madenciliğe her zaman bilimsel yaklaştı. AR-GE Merkezimiz ile bunu artık kanıtlamış oluyoruz. Önümüzdeki dönemde Türk Akreditasyon Kurumu belgesine başvurarak yurt dışındaki güvenilir faaliyetlerimizi de artıracağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

SON DAKİKA: Eti Bakır AR-GE Merkezi Tescillendi
