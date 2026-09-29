Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır-Bingöl'de 4'ü çocuk 9 kişiyi tahliye etti - Son Dakika
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Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır-Bingöl'de 4'ü çocuk 9 kişiyi tahliye etti

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Rize'deki yarışmadan Mardin'e dönen Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır-Bingöl'de devrilen otomobildeki 4'ü çocuk 9 kişiyi tahliye edip ilk müdahaleyi yaptı. LPG kaçağı riski olan araçta yaralıların durumu 112, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Maden Kurtarma Yarışması'ndan Mardin'e dönen Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır- Bingöl karayolunda şarampole devrilen otomobilde bulunan 4'ü çocuk 9 kişiyi araçtan tahliye ederek ilk müdahaleyi yaptı.

Türkiye Madenciler Derneğinden (TMD) yapılan açıklamaya göre, Rize'de düzenlenen 4. Maden Kurtarma Yarışması'nın ardından Mardin'deki işletmelerine dönmek üzere yola çıkan Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır-Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasına müdahale etti.

Kara yolunun Fis Ovası mevkisinde bir otomobil 26 Eylül'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarına devrildi.

Yarışmanın ardından Mardin'in Mazıdağı ilçesine doğru seyir halinde olan ekip, kazayı fark ederek olay yerinde durdu.

LPG kaçağı nedeniyle yangın riski bulunan araçta, aralarında 1 ila 5 yaşlarında 4 çocuğun da yer aldığı 9 kişiyi güvenli alana tahliye eden ekip, yaralılara ilk yardım müdahalesinde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine yaralıların durumuna ilişkin bilgi veren ekip, Mardin'e doğru yolculuğuna devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi Kaptanı Ahmet Acar, madencilik refleksinin ve aldıkları sıkı eğitimin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ekip olarak Rize'deki yarışmaya bu yıl ilk kez katıldık. Hazırlık sürecinde araç kazasından insan kurtarma ve ileri düzey ilk yardım da dahil olmak üzere çok kapsamlı, zorlu eğitimlerden geçmiştik. Rize'de 4 gün boyunca son derece gerçekçi senaryolarda bu becerilerimizi sergiledik, kendimizi sınadık. Yarışma bitti, Mardin'e, evimize dönüyorduk. Yolda bu ciddi kazayı görünce tek saniye tereddüt etmedik. Bir arama kurtarmacı refleksiyle aracı hemen sağa çekip yardıma koştuk. Otomobil LPG'liydi ve her an patlama, alev alma riski vardı. Zamanla yarışarak kazazedeleri araçtan tek tek çıkarıp güvenli bir mesafeye taşıdık ve ilk yardımlarını yaptık. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldiğinde yaralıları kendilerine koordineli şekilde teslim ettik. Daha birkaç gün önce parkurda senaryo gereği yaptığımız işi, dönüş yolunda gerçek bir olayda uygulayıp 9 canın hayatına dokunmak bize eğitimin ve hazırlıklı olmanın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi. Çocukların ve o insanların sağ salim hastaneye ulaştığını bilmek bizim için yarışmada alınan her türlü ödülün üzerinde bir gurur ve mutluluk."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eti Bakır Arama Kurtarma Ekibi, Diyarbakır-Bingöl'de 4'ü çocuk 9 kişiyi tahliye etti - Son Dakika
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