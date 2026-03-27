Eti Bakır, Uluslararası Yarışmada 4 Kategoride Birinci Oldu

Eti Bakır AR-GE Merkezi, Avustralyalı Geostats tarafından düzenlenen ve 226 laboratuvarın yer aldığı uluslararası yarışmada altın, bakır, gümüş ve kurşunda sapmasız sonuçlar elde ederek 4 kategoride birinci oldu.

Eti Bakır'dan yapılan açıklamaya göre, AR-GE Merkezi, yürüttüğü analiz çalışmalarının doğruluğunu ve uluslararası standartlarla uyumunu teyit eden önemli bir başarıya imza attı.

Buna göre, Eti Bakır AR-GE Merkezi, küresel madencilik sektörünün önde gelen akredite kuruluşlarından Avustralyalı Geostats tarafından dünya çapında laboratuvarların katılımıyla düzenlenen ve sporda "lig usulü turnuva" anlamına gelen Round Robin'e katıldı.

Çoklu elementlerden oluşan numunelerdeki mineralleri doğru şekilde tespit etmeyi amaçlayan yarışmada, Eti Bakır AR-GE Merkezi 226 laboratuvar arasında altın, bakır, gümüş ve kurşunda sapmasız sonuçlara ulaşarak 4 kategoride birinci oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Ar-Ge Merkezi Direktörü İbrahim Göktaş, söz konusu sonucun şirket için uluslararası arenada önemli bir referans sağlayacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmada, içinde farklı elementlerin olduğu numuneler sunuluyor. Her laboratuvar kendi konusunda bu element paketlerinden birini seçiyor. Biz içinde altın, gümüş, kobalt, demir, kükürt, bakır, kurşun, nikel ve arsenik olan bir numune seçtik. Bu numuneler daha önce kendileri tarafından incelenmiş ve içindeki oranları belgelenmiş numuneler. Başarı kazanmış olabilmek için en fazla +3, -3 standart sapmayla bu oranlara ulaşmak gerekiyor. Tek bir numune veriliyor, yani herhangi bir hata yapıldığında geri dönüşü mümkün değil. Aynı numuneyi inceleyen laboratuvarlar olduğu gibi farklı element gruplarını inceleyen laboratuvarlar da bulunuyor. Ancak herhangi bir element aynıysa onunla da yarışıyorsunuz. 'Round Robin' adı da buradan geliyor. Biz 4 elementte standart sapmasız tam sonuca ulaşarak birinci olduk. Diğer elementleri de dahil ettiğimizde ortalama standart sapmamız +1, -1 olarak gerçekleşti."

Göktaş, yarışmadan alınan başarılı sonucun uluslararası standartlara uygun bir AR-GE merkezi olduklarının kanıtı olduğunu kaydederek, "Bu yarışmalara önümüzdeki dönemde de katılmaya devam edeceğiz. Üniversite-sanayi iş birlikleri alanında yeni projelerimiz olacak. AB destekli geri dönüşüm projelerine ve Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programlarına başvuruda bulunacağız. TÜBİTAK'ın 1832 Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı'na hazırlanıyoruz. 'Round Robin' başarısı ile analiz altyapımız ve uzman kadromuzun uluslararası standartlarda doğruluk ve güvenilirlik sunma yaklaşımını bir kez daha teyit etmiş olduk. Gelecek dönemde yürüteceğimiz ve içinde yer alacağımız projelerle de Eti Bakır AR-GE Merkezi'nin yetkinliğini göstereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.