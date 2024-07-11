Eti Krom A.Ş.'ye bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Eti Krom A.Ş.'ye bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süreyle kapatıldı

Eti Krom A.Ş.\'ye bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süreyle kapatıldı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren Eti Krom A.Ş.'ye bağlı Kef Maden İşletmesi, işçilerin maaş talepleri nedeniyle 11 gündür süren eylem sonucunda geçici süreyle kapatıldı. İşçiler ücretsiz izne çıkarıldı.

11.07.2024 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ELAZIĞ'ın Alacakaya ilçesinde Eti Krom A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren ve işçilerinin maaşlarında iyileştirme isteğiyle 11 gündür eylemde olduğu Kef Maden İşletmesi, geçici süre ile aksi karar alınıncaya kadar kapatıldı, çalışanlar ücretsiz izne çıkartıldı.

Alacakaya ilçesinde bulunan Yıldırım Holding'e bağlı Eti Krom A.Ş. bünyesindeki Kef Maden İşletmesinde çalışan bazı işçiler ücretlerinde iyileştirme ve ikramiye talebiyle 1 Temmuz'dan itibaren iş yavaşlatma eylemi başlattı. Eylemin 10'uncu günü olan dün işçilerle bir araya gelen Eti Krom A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Yıldırım ile işçiler arasında tartışma yaşandı. Yaşananların ardından bugün de Eti Krom AŞ'nin Genel Müdürü Tamer Adanır imzasıyla yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız;

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince Kef Maden İşletmesi'nin ekonomik gerekçelerle aksi karar alınıncaya kadar geçici süre ile kapatılmasına, çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkartılmasına karar verilmiştir. 09.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere alınan kararlar, Kef Maden İşletmesi'nde görev yapan Eti Krom A.Ş., Yılkrom Maden ve Enerji Yat Tic San A.Ş. ve Eti Beton ve Atık Geri Kazanım San Tic A.Ş. kadrosunda görev yapan mavi yakalı tüm çalışanlarımızı kapsamaktadır. Bölüm Yöneticilerimiz tarafından, bölümlerinde çalışan mavi yaka personellerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaları ve işbu duyuruyu yayınlamaları gerekmektedir. Alınan karar, Kef Maden İşletmesi haricinde şirketimizin diğer işletmelerini kapsamamaktadır. Gereğini rica ederim" dedi.

Kaynak: DHA

Alacakaya, Eti Krom, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eti Krom A.Ş.'ye bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:09:54. #1.13#
SON DAKİKA: Eti Krom A.Ş.'ye bağlı Kef Maden İşletmesi geçici süreyle kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement