Eti Maden, Aquabor ile 240 Milyon Lira Gelir Elde Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Eti Maden, Aquabor ile 240 Milyon Lira Gelir Elde Etti

Eti Maden, yerli çamaşır deterjanı Aquabor'u tanıttı; 2023'te bulaşık deterjanı üretimi planlanıyor.

29.04.2025 18:38
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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün bağlı kuruluşları Etimine AŞ, TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aydin, Komisyonda yaptığı konuşmada, "Boron" adıyla çıkan ve daha sonra adı "Aquabor" olarak değiştirilen yerli çamaşır deterjanının satışlarından bugüne kadar 240 milyon lira gelir elde edildiğini açıkladı.

Ürünün, çevre ve tüketici hassasiyetlerini belirleyen sertifika süreçlerinin halihazırda tamamlandığını belirten Aydin, "Mart 2023'te üretimine başlanılan Aquabor ürünlerinden bugüne kadar 17 bin 500 ton toz ve 145 ton sıvı formda ürün satışı gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Aydin, çamaşır deterjanından sonra bulaşık deterjanını geliştirmeye yönelik çalışmaların hızlandırıldığını vurgulayarak, "Bu kapsamda elde bulaşık yıkamaya yönelik sıvı, makinede yıkamak için ise kapsül ürün geliştiriliyor. Ürünün bu yıl piyasa verilmesi planlanıyor." diye konuştu.

Savunma sanayinde "bor karbür" vurgusu

Aydin, TRBOR Bor Teknolojileri AŞ'nin çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

Bor karbür, elmas ve kübik bor nitrilden sonra gelen en sert üçüncü malzeme olduğunu belirten Aydin, maddenin birçok kimyasal reaksiyona karşı dayanımının yüksek olduğunu, mukavemet değerleri açısından da çok üstün özelliklere sahip olduğunu anlattı.

Erime sıcaklığının oldukça yüksek olduğuna dikkati çeken Aydin, şöyle konuştu:

"Etimaden uzun yıllardır üretimini başarı ile sürdürdüğü borik asit ve bor oksit gibi rafine bor ürünlerinin girdi olarak kullanıldığı bir üründür. Bor karbür askeri amaçlı uygulamalarda, savunma sanayi, personel ve araç zırhları, nükleer sanayi, nötron tutucu ve atık muhafaza üretimi aşınmaya dayanıklı mekanik parçalar üretimi, refraktör tuğla üretiminde kullanılmaktadır."

Aydin, Kovid-19 salgın sürecinde yaşanan aksaklıklara rağmen tesisin açılışının yapıldığını ve üretime geçtiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Eti Maden, Aquabor ile 240 Milyon Lira Gelir Elde Etti - Son Dakika

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