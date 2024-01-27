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Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı - Son Dakika
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Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı

Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı.

Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı
27.01.2024 - 09:31,
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Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kanunun ilgili maddeleri gereğince Eti Maden Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Yalçın Aydin getirildi.

Kaynak: AA
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Maden Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

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