Eti Maden Genel Müdürü Aydin, bu yıl 1 milyar 560 milyon dolarlık rekor bekliyor - Son Dakika
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Eti Maden Genel Müdürü Aydin, bu yıl 1 milyar 560 milyon dolarlık rekor bekliyor

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Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi. Bu yıl bor satışında 2 milyon 700 bin ton ve 1 milyar 560 milyon dolar gelirle rekor bekleniyor.

Eti Maden Genel Müdürü Yalçın Aydin, bor alanında bu yıl 2 milyon 700 bin ton satış ve 1 milyar 560 milyon dolar satış geliriyle tarihi bir rekor kırılacağını bildirdi

Kaynak: AA
Eti MadenEkonomiBorSon Dakika

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