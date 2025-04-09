Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak

Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre artık ürünlerin hangi hayvanda elde edildiğinin etiketlerde yazması zorunlu olacak. Düzenleme ile hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilecek.

09.04.2025 14:11
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Ticaret Bakanlığı'nın hayvansal parça içeren tüketici ürünlerine yönelik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre artık ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin etiketlerde yazması zorunlu olacak. Dana, koyun ya da domuz derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesi gerekecek.

YANILTICI TANITIMLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenleme ile hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltıcı şekilde tanıtılmasının önüne geçilecek. Bilgilendirme satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek, okunabilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde Türkçe olarak yapılacak.

2 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenleme, hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi bakanlığın sorumluluğunda bulunan ürün gruplarını kapsayacak. Söz konusu tebliğ, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

DOMUZ DERİSİNE 550 BİN TL PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı'na bağlı olan Reklam Kurulu, dünyaca ünlü bir ayakkabı markasına domuz derisi kullandığı için 550 bin lira para cezası uygulamıştı. Ürün içeriğinde doğal deri ifadesi bulunmasına rağmen domuz derisi kullanıldığına dair bir bilgi verilmemişti. Kurul, ayrıca söz konusu reklam için durdurma kararı vermişti.

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Ekonomi, Vegan, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Etiketlerde yeni dönem! Ürünün hangi hayvandan üretildiği yazılacak - Son Dakika
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