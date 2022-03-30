Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

30.03.2022 14:14
Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

ADDİS ABABA, 30 Mart (Xinhua) — Debre-Birhan Endüstri Parkı Genel Müdürü Yeshitila Mulugeta Salı günü yaptığı açıklamada, bu gelirin altı ay boyunca endüstri parkında üretilen tarım ve tekstil ürünlerinden elde edildiğini bildirdi. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın 110 km kuzeyinde bulunan Debre-Birhan Endüstri Parkı, Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından inşa edildi. Endüstri parkı 2019'un Mart […]

ADDİS ABABA, 30 Mart (Xinhua) — Debre-Birhan Endüstri Parkı Genel Müdürü Yeshitila Mulugeta Salı günü yaptığı açıklamada, bu gelirin altı ay boyunca endüstri parkında üretilen tarım ve tekstil ürünlerinden elde edildiğini bildirdi. Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın 110 km kuzeyinde bulunan Debre-Birhan Endüstri Parkı, Çin İletişim İnşaat Şirketi (CCCC) tarafından inşa edildi. Endüstri parkı 2019'un Mart ayında açıldı. Mulugeta ayrıca, Debre-Birhan Endüstri Parkı'nda 1.700'den fazla vatandaşa iş olanağı sağlandığını söyledi. Etiyopya'da şu anda faaliyette olan bir düzineden fazla endüstriyel park bulunuyor ve birçok park da yapım aşamasında.

Son yıllarda Etiyopya, ülkeyi 2025 yılına kadar Afrika'da hafif imalat merkezi haline getirmeye yönelik kapsamlı bir ekonomik stratejinin parçası olarak endüstriyel parkların inşası ve devreye alınması çalışmalarına başladı. Etiyopya hükümeti, çeşitli alanlarda Çinli firmalarla işbirliğine de büyük önem veriyor. Ortak projeler arasında çoğunluğu Çin uzmanlığı ve finansmanı ile kurulmuş çeşitli endüstri merkezlerine yatırım yapan dev Çinli firmalarla birlikte endüstri parklarının inşası da bulunuyor.

YORUMLAR
500
Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak Gsma: Çin'de 2025 Yılına Kadar Yaklaşık 900 Milyon 5g Bağlantısı Olacak Çin Ordusu, Öne Çıkan Personelini 1 Ağustos Madalyası ile Ödüllendirecek Çin Ordusu, Öne Çıkan Personelini 1 Ağustos Madalyası ile Ödüllendirecek

Çin Halk Cumhuriyeti, Addis Ababa, Etiyopya, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Ekonomi Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Etiyopya Çin'in İnşa Ettiği Endüstri Parkından 24 Milyon Dolar Gelir Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement