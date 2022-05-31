ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu - Son Dakika
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ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu

31.05.2022 16:39
ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından yürütülen Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması URGE Projesi dahilinde zeytin ve zeytinyağı sektöründen projeye katılan üyeler 60 firma ile alım heyeti görüşmeleri yaptı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından yürütülen Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması URGE Projesi dahilinde zeytin ve zeytinyağı sektöründen projeye katılan üyeler 60 firma ile alım heyeti görüşmeleri yaptı.

Edremit Ticaret Odası 26-29 Mayıs tarihlerinde, İzmir Büyükşehir ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 10.'su gerçekleştirilen Olivtech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

Fuar ile eş zamanlı olarak Edremit Ticaret Odası İZFAŞ iş birliğinde bir Alım Heyeti Organizasyonu düzenledi. ETO 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ dahilinde "Edremit Zeytin Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması (19.URGE.005)" projesi yürütmekte. Proje dahilinde 27-28 Mayıs 2022 tarihlerinde 8 farklı ülkeden 60 katılımcı firma ile proje üyesi Edremitli 11 zeytin-zeytinyağı üreticisi firma bir araya gelerek ikili iş görüşmeleri yaptılar. İhracat yapma yolunda oda üyesi firmalar bölgeyi ve ürünlerini yabancı firmalara tanıttılar. Olumlu geçen görüşmeler neticesinde bölgenin zeytin-zeytinyağı üreticileri yurt dışına açılmayı hedefliyorlar. - BALIKESİR

ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu
ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu
ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu
ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu
ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu
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Aydın Ticaret Borsası, Olivtech Fuarı'na katıldı Aydın Ticaret Borsası, Olivtech Fuarı'na katıldı
Kaynak: İHA

Zeytinyağı, Ticaret, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETO'dan 8 ülkeden 60 firma ile alım heyeti organizasyonu - Son Dakika


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