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ETSO Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı

ETSO Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı
06.06.2026 11:33
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ETSO toplantısında AB Bilgi Merkezi onayı ve ekonomik gelişim konuları masaya yatırıldı.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda, odanın kurumsal işleyişi, üyelerin sektörel beklentileri ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak başlıklar çerçevesinde kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Meclis toplantısının en öne çıkan gündem maddelerinden birini Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi oluşturdu. AB bilgi merkezinin tekrar Erzurum'a ve bölgeye kazandırılması adına başvuru yapılması için Meclis onayı alındı. Bu adımla birlikte, şehrin ve bölgenin uluslararası fon ve projelerden daha etkin yararlanması hedefleniyor. Mayıs ayı faaliyetleri değerlendirildi

Farklı sektörleri ilgilendiren çeşitli gündem maddelerinin ele alındığı meclis toplantısında, mayıs ayı içerisinde yürütülen yoğun kurumsal faaliyetler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında meclis üyelerine aktarılan başlıca konular şunlar oldu: Londra ve Rusya'ya düzenlenen, ihracat odaklı sektörel ticaret heyet programlarının sonuçları. Merkez 2. OSB'ye eklenecek 244 hektarlık ilave alanın resmi süreçlerinin başlaması. Kars'ta düzenlenen Türkiye-Ermenistan İş İnsanları Toplantısı'nın bölgesel iş birliğine katkıları. Ankara'da katılım sağlanan TOBB 82. Mali Genel Kurulu'nda vurgulanan "Sanayi Koruma ve Dönüşüm Stratejisi" kararlılığı. TOBB Erzurum Kadın Girişimciler Kurulu organizasyonuyla yapılan

"Zirvede Kadın Var" zirvesi ve eğitim faaliyetleri.

Haziran ayı ilk olağan yönetim kurulu toplantısı da yapıldı. Odanın kurumsal çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği bu dönemde, ETSO Haziran Ayı İlk Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı da TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapıldı. Yönetim kurulu toplantısında; TOBB ile koordineli yürütülen mesleki eğitim iş birliği çalışmaları, Türk Patent ve Marka Kurumunun düzenlediği tasarım yarışmasının üyelere duyurulması, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Danışma Kurulu için ETSO temsilcisinin belirlenmesi süreci ile TOBB ve ilgili kamu kuruluşlarından gelen resmi yazılar genel hatlarıyla değerlendirilerek karara bağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ETSO Mayıs Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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