Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı - Son Dakika
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Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

Sıfır Atık Forumu 2026\'da döngüsel ekonomi ele alındı
05.06.2026 17:12
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Sıfır Atık Forumu 2026'da uzmanlar, sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki bağlantıyı değerlendirdi.

İstanbul Valiliği himayelerinde ve Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Sıfır Atık Forumu 2026'da "Sıfır Atığın Tanımlanması: Sıfır Atık Gerçekten Ne Anlama Geliyor?" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde konuşan Circle Economy Üst Yöneticisi (CEO) Hilde van Duijn, sıfır atığı bir strateji olarak tanımlayarak döngüsel ekonomi sayesindeki gelişmelerle sıfır atık odaklı toplumlara dönüşülebileceğini söyledi.

Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

"DAHA AZ MATERYAL VE ÜRÜN KULLANMAMIZ LAZIM"

Döngüsel ekonomi ve sıfır atıktan bahsedildiğinde geri dönüşüm ve atık yönetimi konularının öne çıktığına işaret eden Duijn, şöyle konuştu:

"Eğer sıfır atık ile başlıyorsak ve döngüsel ekonomi de varsa o zaman daha az materyal ve ürün kullanmamız lazım. Sonrasında da ekonomide olan ürünleri uzun süre kullanabilmek, yani bunların yeniden kullanılması, tamir edilmesi, tekrar kullanıma kazandırılmasıyla alakalı. Yenilenebilir materyallerin ürünler yapılırken de kullanılması önemli. Son olarak da bunları tekrar kullanabilmek için orada geri dönüşüm devreye giriyor."

Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

"HER ÜRÜN TEKRAR EKONOMİYE VE DOĞAYA GERİ DÖNMELİ"

Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) Küresel Sıfır Atık Şehirler Programı Lideri Cecilia Allen de sıfır atığın 30 yıldır var olan bir konsept olduğunu ifade etti. Allen, her ürünün tekrar ekonomiye ve doğaya geri dönmesini ve zararlı materyallerin azaltılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

Monza Park Tarım Okulu sıfır atık projeleri danışmanı Enzo Favoino da sıfır atık ve de döngüsel ekonomi arasında önemli bir bağ olduğunu aktardı. Favoino, sıfır atık noktasında enerji verimliliğinin önemine dikkati çekti.

Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı

Global South Nexus Kurucu Ortağı Atiq Zaman ise modern toplumlarda birçok ürünün ihtiyaç dışında satıldığına işaret ederek, bunların başında teknoloji ürünleri ve arabaların geldiğini söyledi.

Öte yandan; forum kapsamında "Sıfır Atık ve İklim Mücadelesi: Doğrudan Bağlantı", "Politikadan Uygulamaya: Yönetmelik ve Yerel Yönetim Rehberi", "Marakeş'ten Antalya'ya: Sıfır Atık İçin Çok Taraflı Liderliğin Gerekliliği" başlıklı paneller de düzenlendi.

Forum farklı konularda düzenlenen panellerle devam ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sıfır Atık Forumu 2026'da döngüsel ekonomi ele alındı - Son Dakika

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