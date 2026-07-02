ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
02.07.2026 09:17
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ETSO, eğitim programları ve genel kurul davetlerini ele aldı; döngüsel ekonomi üzerinde duruldu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Temmuz ayı ilk olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, Odaya intikal eden resmi yazılar değerlendirilerek, Erzurum iş dünyasını yakından ilgilendiren eğitim programları ve kurumların genel kurul davetleri ele alındı. Yönetim Kurulu toplantısının en önemli gündem maddelerinden birini, Avrupa Birliği finansmanıyla hayata geçirilen Türkiye-AB İş Diyaloğu II (TEBD II) programı kapsamındaki çalıştay oluşturdu. Alınan karar doğrultusunda, 15 Eylül 2026 tarihinde Erzurum'da 20 KOBİ'nin katılımıyla bir eğitim düzenlenecek. Söz konusu eğitim programında, iş dünyasında "Döngüsel Ekonomi" kavramı ve Erzurum ihracatının geleceği detaylı bir şekilde işlenecek.

Genel Kurul Davetleri ve Kurum Yazıları Değerlendirildi

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın öncülüğünde devam eden toplantıda ayrıca, kurumlardan ETSO Başkanlığına gönderilen resmi davet ve evraklar incelendi. Bu kapsamda; 3 Temmuz 2026 tarihinde Ankara'da yapılacak UMAT Umumi Mağazalar Türk A.Ş. 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Temmuz 2026 tarihinde yine Ankara'da TOBB İkiz Kuleler'de düzenlenecek olan Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi 72. Genel Kurulu davetleri Yönetim Kurulu yeleriyle paylaşıldı. Toplantıda son olarak Et ve Süt Kurumu Erzurum Kombina Müdürlüğü tarafından iletilen ihale duyuru evrakları gözden geçirilerek, ilgili sektör temsilcilerine duyurulması karara bağlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ETSO Yönetim Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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