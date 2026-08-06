Etsy İş Gücünü %12 Azaltma Kararı Aldı - Son Dakika
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Etsy İş Gücünü %12 Azaltma Kararı Aldı

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Etsy, yeniden yapılanma çerçevesinde iş gücünü %12 azaltarak organizasyon yapısını sadeleştirecek.

E-ticaret platformu Etsy, yeniden yapılanma planı kapsamında iş gücünü yaklaşık yüzde 12 azaltacağını duyurdu.

Etsy tarafından ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, şirketin organizasyon yapısını uzun vadeli stratejik öncelikleriyle daha uyumlu hale getirmeyi amaçlayan bir yeniden yapılanma planının onaylandığı aktarıldı.

Koordinasyonu artırmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla şirket yapısının sadeleştirilmesinin öngörüldüğü vurgulanan bildirimde, bu kapsamda iş gücünün yaklaşık yüzde 12 azaltılacağı kaydedildi.

Bildirimde, söz konusu oranın yaklaşık 220 çalışana denk geldiği belirtilerek, planın uygulanmasının ardından şirketin toplam çalışan sayısının yaklaşık 1600 kişi olmasının beklendiği ifade edildi.

Yeniden yapılanma ve diğer çıkış maliyetleri kapsamında yaklaşık 35 milyon dolarlık gider oluşacağı bilgisine yer verilen bildirimde, bu tutarın büyük bölümünün kıdem tazminatları, çalışan yan hakları ve ilgili giderlerden kaynaklanacağı aktarıldı.

Bildirimde, planın uygulanmasının 2026 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Etsy Üst Yöneticisi Kruti Patel Goyal ise çalışanlara gönderdiği mektupta, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak ürün ve mühendislik ekiplerinde yoğunlaşacağını aktardı.

Yeniden yapılanmanın temel amacının maliyetleri azaltmak olmadığını belirten Goyal, "Maliyet tasarrufları bu değişikliklerin bir sonucu ancak asıl hedef bu değil. Bu çalışmaya, maliyet azaltma hedefi ya da Etsy'yi küçültme amacıyla başlamadık. İşe ve ekibe yatırım yaptığımızı ve uzun vadeli stratejimiz açısından önemli alanlarda yeni işe alımlar yaptığımızı görmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Kararın yapay zeka kaynaklı olmadığını da belirten Goyal, "Nihayetinde geleceğimiz çalışanlarımızın yaratıcılığına, muhakeme yeteneğine ve uzmanlığına bağlı. Buradaki fırsat, yetenekli insanları güçlü yeni teknolojilerle birleştirmek, birini diğerinin yerine koymak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Etsy İş Gücünü %12 Azaltma Kararı Aldı - Son Dakika

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