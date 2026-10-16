Eurostat, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8'e çıktığını bildirdi - Son Dakika
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Eurostat, Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 3,8'e çıktığını bildirdi

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Eurostat'ın nihai verilerine göre Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, eylülde enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle ağustostaki yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi. Enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 18,9 olurken, AB'de de yıllık enflasyon yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın eylül ayında enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 3,8'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) eylül ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 3,8'e yükseldi. Enflasyon, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 olarak ölçüldü.

Geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,2 seviyesindeydi.

Eurostat'ın açıkladığı öncü verilerde de eylül ayı yıllık enflasyonu yüzde 3,8 olarak tahmin edilmişti. Böylece nihai veri öncü veriyi teyit etti.

Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, eylülde yıllık bazda yüzde 2,5, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.

Eylül ayında enerji ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 18,9, hizmetlerde yüzde 3,2, gıda, alkol ve tütün ürünlerinde yüzde 1,3, enerji dışı sanayi ürünlerinde yüzde 1,1 seviyesinde gerçekleşti.

AB'de de ağustosta yüzde 3,2 olan yıllık enflasyon eylülde yüzde 3,8'e yükseldi.

AB'de aylık enflasyon yüzde 0,6 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında AB'de yıllık enflasyon yüzde 2,6 olarak ölçülmüştü.

Enflasyon, eylülde geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 3,3, Fransa'da yüzde 3,4, İtalya'da yüzde 4,2 ve İspanya'da yüzde 5 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiFinansDünyaSon Dakika

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