Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika
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Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti

17.10.2022 14:51

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, gece yarısından itibaren şirket pilotlarının 3 günlük greve çıkması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın iştiraki Eurowings, gece yarısından itibaren şirket pilotlarının 3 günlük greve çıkması nedeniyle yüzlerce uçuşunu iptal edilmek zorunda kaldı.

Eurowings, Almanya'da 170'ün üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu iptaller 10 binden fazla yolcuyu etkiledi.

Pilotların iş bırakma eylemi bugün 00.00'da başladı ve 19 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Eurowings, ortalama olarak günde yaklaşık 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, pilotların grevi en fazla Almanya'daki uçuşları etkiledi. Eurowings'in en büyük lokasyonu olan Düsseldorf'ta 102'den fazla, Stuttgart'ta 40 ve Köln Bonn Havalimanı'ndan 43 uçuş iptal edildi.

Pilotların üye olduğu Vereinigung Cockpit (VC) sendikası, Almanya'da "çalışma koşullarının iyileştirilmesi" görüşmelerinin başarısız olmasının ardından Eurowings'da çalışan pilotlar için 3 günlük grev çağrısı yapmıştı.

Sendika, pilotlar fazla çalıştığı için daha uzun dinlenme süreleri talep ediyor

Eurowings yönetimi ise sendikanın bu talebini "aşırı" bularak kabul etmemişti.

6 Ekim'deki grev nedeniyle 250'den fazla uçuş iptal edilmişti

Eurowings'in pilotları toplu ücret anlaşmasında 10. tur müzakerelerinin başarısız olmasının ardından 6 Ekim'de de 24 saatlik greve gitmişti. Grev nedeniyle, Eurowings, Almanya'da 250'nin üzerinde uçuşunu iptal ederken, bu durum 30 binden fazla yolcuyu etkilemişti.

Eurowings, günde ortalama 500 uçuş gerçekleştirerek 50 bin ila 70 bin yolcuyu Almanya ve Avrupa'daki varış noktalarına taşıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgını döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörünün, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya bulunması dikkati çekiyor.

Ülkede özellikle yaz tatili döneminde birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu.

Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden dolayı yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

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Kaynak: AA

Lufthansa, Almanya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Eurowings, pilotların 3 günlük grevi nedeniyle yüzlerce uçuşu iptal etti - Son Dakika

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