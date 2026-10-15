EvaPal Kadın Kooperatifi, MTSO'dan e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EvaPal Kadın Kooperatifi, MTSO'dan e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği alacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
EvaPal Kadın Kooperatifi, MTSO\'dan e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği alacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MTSO Başkanı Serdar Yıldızgörer, EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği sözü verdi. 5 kadın girişimcinin kooperatifi, tekstil atıklarını bebek ürünlerine dönüştürerek kadın istihdamını artırmayı ve Akbez bezini coğrafi işaretle tanıtmayı amaçlıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, organik tekstil atıklarını doğal bebek ürünlerine dönüştüren EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar katılımı konularında destek vereceklerini söyledi.

EvaPal Kadın Kooperatifi Başkan Vekili Çiğdem Göllü ve beraberindeki üyeler, Yıldızgörer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 kadın girişimcinin kurduğu kooperatifin hedeflerini anlatan Göllü, tekstil atıklarını yeniden değerlendirerek kadın istihdamını artırmayı ve Mersin'in geleneksel dokuma değerlerinden Akbez bezini coğrafi işaretle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

MTSO Başkanı Yıldızgörer ise döngüsel ekonomi, sıfır atık ve kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, kooperatifin gelişimi için e-ticaret eğitimi, coğrafi işaret süreci ve Mersin'de düzenlenecek tekstil fuarına katılım konularında destek sağlayabileceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA
Mersin Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiTekstilAkbezBebekKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
AVM’den çıkmaları istendi Asıl şoku otoparkta yaşadılar AVM'den çıkmaları istendi! Asıl şoku otoparkta yaşadılar
Pes dedirten görüntü Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın Pes dedirten görüntü! Ortalığı sel götürürken bunların yaptığına bakın
Yasak aşk kanlı bitti Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti Yasak aşk kanlı bitti! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü Şiddetli yağmura teslim olan kentte takdir toplayan görüntü
13:58
Arda Turan’ın sözleri yürek burktu Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
Arda Turan'ın sözleri yürek burktu! Bu galibiyetin ardında bambaşka bir hikaye var
13:41
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp
İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
13:26
Azerbaycan’da tarihi protesto Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
Azerbaycan'da tarihi protesto! Herzog kürsüye çıktı, Fidan dahil tüm salon çıktı
13:22
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
13:17
İstanbul’un ardından Sakarya 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
İstanbul'un ardından Sakarya! 2 katlı villa selde böyle yıkıldı
13:00
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyor
20 yıl savaş uçağı kullandı, şimdi Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 14:05:24. #.0.2#
SON DAKİKA: EvaPal Kadın Kooperatifi, MTSO'dan e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei