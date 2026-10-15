EvaPal Kadın Kooperatifi, MTSO\'dan e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar desteği alacak

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Yıldızgörer, organik tekstil atıklarını doğal bebek ürünlerine dönüştüren EvaPal Kadın Kooperatifine e-ticaret, coğrafi işaret ve fuar katılımı konularında destek vereceklerini söyledi.

EvaPal Kadın Kooperatifi Başkan Vekili Çiğdem Göllü ve beraberindeki üyeler, Yıldızgörer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 5 kadın girişimcinin kurduğu kooperatifin hedeflerini anlatan Göllü, tekstil atıklarını yeniden değerlendirerek kadın istihdamını artırmayı ve Mersin'in geleneksel dokuma değerlerinden Akbez bezini coğrafi işaretle dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.

MTSO Başkanı Yıldızgörer ise döngüsel ekonomi, sıfır atık ve kadın istihdamının önemine dikkat çekerek, kooperatifin gelişimi için e-ticaret eğitimi, coğrafi işaret süreci ve Mersin'de düzenlenecek tekstil fuarına katılım konularında destek sağlayabileceklerini ifade etti.