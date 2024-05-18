Evde Bakım Yardımı'na 4,2 milyar lira ödeme yapıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Evde Bakım Yardımı'na 4,2 milyar lira ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan bir hizmet modelidir. Bakan Göktaş, evde bakımın engellilerin aile birliğini korumasına ve güçlenmesine destek olduğunu belirtti. Halihazırda 560 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığı ifade edildi.

18.05.2024 10:12
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz"

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

"Halihazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor"

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Halihazırda 560 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Mahinur Özdemir Göktaş, Engelliler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Evde Bakım Yardımı'na 4,2 milyar lira ödeme yapıldı - Son Dakika

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