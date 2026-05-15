Evde Bakım Yardımı'na 7,12 Milyar Lira Destek
Evde Bakım Yardımı'na 7,12 Milyar Lira Destek

15.05.2026 09:32
Aile Bakanı, tam bağımlı vatandaşlara 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı sağladıklarını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerine yer verildi.

'518 BİN VATANDAŞIMIZ YARARLANIYOR'

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 13 bin 878 lira ödeme yapıldığını belirterek, "Hali hazırda 518 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,12 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

