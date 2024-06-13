Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Kurban Bayramı'nda Yapılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Kurban Bayramı'nda Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılmıştır ve aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek olmaktadır. Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapılmaktadır.

13.06.2024 11:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek yarın toplam 4,2 milyar TL ödeme yapacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını ifade eden Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Kurban Bayramı'nda Yapılacak - Son Dakika

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